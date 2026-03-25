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Foto e contatti a rischio: l’errore fatale che un utente su tre commette ogni giorno

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In vista del World Backup Day, emporia rivela come proteggere i ricordi digitali e superare le difficoltà di gestione dati che colpiscono il 33% degli over 70

Foto e contatti a rischio: l’errore fatale che un utente su tre commette ogni giorno
25 marzo 2026 | 11.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La gestione della sicurezza digitale rappresenta una sfida crescente per la fascia di popolazione senior. Secondo recenti rilevazioni, un utente over 70 su tre dichiara difficoltà oggettive nel gestire password, codici d'accesso e dati sensibili memorizzati sui dispositivi mobili. Se ad oggi, infatti, lo smartphone custodisce una parte significativa della vita privata, dai ricordi fotografici ai documenti personali, la prevenzione della perdita dei dati diventa una priorità non solo tecnologica, ma anche sociale.

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In occasione della giornata mondiale dedicata al backup, l'analisi del settore evidenzia cinque pilastri fondamentali per garantire l'integrità delle informazioni. Il primo passo consiste nell'esecuzione di backup regolari, utilizzando servizi cloud o supporti fisici esterni come hard disk, per consentire il recupero dei file in caso di guasto o smarrimento. L'attivazione delle funzioni di salvataggio automatico per foto e contatti è caldamente raccomandata per ridurre il rischio di errori umani o dimenticanze.

Sul fronte della protezione degli accessi, l'adozione di sistemi biometrici (impronta digitale) o PIN complessi risulta essenziale per impedire intrusioni non autorizzate. Parallelamente, il costante aggiornamento del sistema operativo garantisce l'installazione delle patch di sicurezza necessarie a contrastare le vulnerabilità informatiche. Infine, la prevenzione del phishing rimane una difesa cruciale: evitare l'apertura di link sospetti via SMS o social è la regola principale per salvaguardare l'identità digitale.

"Proteggere i propri dati oggi significa proteggere una parte importante della propria vita quotidiana: foto, contatti, ricordi, documenti personali", ha dichiarato Mauro Invernizzi, amministratore delegato di emporia Italia. L'obiettivo delle attuali tecnologie semplificate è rendere queste operazioni accessibili, trasformando la protezione dei dati in una serie di piccoli gesti quotidiani.

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cybersicurezza sicurezza online over 70 utenza senior emporia phishing come proteggere i dati digitali World Backup Day
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