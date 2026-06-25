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GCC Pokémon Pocket, arriva la nuova espansione Giorni Giocondi - Il trailer

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L'aggiornamento introduce nuove carte collezionabili e quattro eventi speciali in arrivo a luglio

GCC Pokémon Pocket, arriva la nuova espansione Giorni Giocondi - Il trailer
25 giugno 2026 | 07.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

The Pokémon Company ha ufficializzato l'introduzione di una nuova espansione per l'applicazione mobile Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, denominata "Giorni Giocondi", la cui disponibilità sui mercati internazionali è fissata a partire dal 30 giugno 2026. L'aggiornamento include l'inserimento nel database di elementi grafici e carte incentrati su figure classiche del franchise come Pikachu, Piplup e Snorlax, oltre a una serie di modifiche alle dinamiche di interazione tra gli utenti.

Di seguito il trailer di Giorni Giocondi

L'estensione dei contenuti si tradurrà in un cronoprogramma di attività digitali distribuite lungo l'intero mese di luglio. La prima fase, programmata per la prima metà del mese, sarà focalizzata sull'evento emblema di Giorni Giocondi, durante il quale gli utenti potranno competere per l'ottenimento di oggetti di gioco, inclusi emblemi e risorse come la Sabbialuce. Successivamente, la seconda metà di luglio vedrà l'attivazione dell'evento settimanale della community, concepito per incentivare lo scambio diretto di carte tra i partecipanti e l'acquisizione di premi quali clessidre e accessori speciali.

Nello stesso periodo di metà luglio, il piano editoriale dell'applicazione prevede il lancio di due ulteriori iniziative promozionali concomitanti. Da un lato, l'evento bonus Hisuian Zoruas permetterà l'avvio di battaglie individuali dedicate all'ottenimento dei promo pack della Serie B vol. 10.

Dall'altro, verrà attivato l'evento pesca misteriosa, che renderà disponibili le carte promozionali di Growlithe ed Emolga; questa specifica modalità integrerà anche un sistema di missioni interne volte all'ottenimento di Buoni negozio evento, scambiabili successivamente con materiale promozionale.

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GCC Pokémon Pocket Giorni Giocondi Pokémon carte collezionabili Pokémon eventi luglio Pokémon Growlithe Emolga The Pokémon Company Snorlax
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