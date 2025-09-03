circle x black
Gemini Home, novità Google per la casa intelligente

Gemini debutta in Google Home: l’assistente IA sostituirà Google Assistant e arriveranno anche nuovi dispositivi Nest con videocamere 2K e speaker inediti

03 settembre 2025 | 13.59
Redazione Adnkronos
Google ha finalmente fissato la data per il rinnovamento del suo ecosistema domestico: il 1° ottobre. L’azienda ha iniziato a stuzzicare la curiosità degli utenti con un annuncio che recita “Gemini is coming to Google Home”, anticipando l’arrivo della sua nuova intelligenza artificiale nelle case connesse.

La novità era già stata accennata durante l’evento Made by Google dello scorso mese, con la promessa di un accesso anticipato a partire da ottobre. Gemini andrà a sostituire gradualmente l’attuale Google Assistant, offrendo interazioni più naturali e un controllo della casa intelligente più intuitivo, grazie alla comprensione del linguaggio in tempo reale.

Non si tratterà però solo di software: il teaser diffuso da Mountain View mostra anche una Nest Cam che, seppur identica al modello attuale, dovrebbe essere una nuova versione con supporto alla risoluzione 2K. In arrivo, secondo i rumor, anche un nuovo campanello Nest Doorbell con la stessa qualità video e un inedito speaker Nest, intravisto durante la recente presentazione, che potrebbe diventare il fulcro della prossima generazione di dispositivi smart home.

