Genshin Impact: nuovi mondi e personaggi nella versione 5.2, "Drappi di Spiriti e Fiamme"

HoYoverse, in una nota ufficiale, ha annunciato che dal 20 novembre, i giocatori di Genshin Impact potranno immergersi in un nuovo entusiasmante aggiornamento della versione 5.2, "Drappi di Spiriti e Fiamme". Questo aggiornamento porterà numerosi contenuti inediti, tra cui nuove tribù, personaggi giocabili, sfide e scenari esplorabili che promettono di ampliare l'universo di Natlan, la sesta delle sette nazioni del mondo di Teyvat.

Tra le principali novità e caratteristiche principali della Versione 5.2, il mondo di Natlan si espande con l'introduzione delle rovine di Ochkanatlan, un'antica città multilivello situata a nord-ovest, ora contaminata dall'Abisso e abitata da un feroce drago. Grazie ai nuovi Saurici, i giocatori potranno affrontare terreni ardui e scoprire segreti nascosti, mentre un nuovo piccolo compagno, "Cocouik", aiuterà a ripulire le aree contaminate.

Due tribù popolano Natlan: il Clan Piumafiore e i Maestri del Vento della Notte, entrambi affiancati da guerrieri d’élite e nuovi compagni Saurici, creature uniche che aiutano i giocatori nell'esplorazione. Le nuove specie di Saurici, i Qucusauri e gli Iktomisauri, aggiungono abilità particolari per superare terreni difficili e avversari pericolosi. I Qucusauri, potenti compagni volanti del Clan Piumafiore, sono abili nel planare su lunghe distanze e raggiungere altezze estreme, mentre gli Iktomisauri, venerati dai Maestri del Vento della Notte, hanno la capacità di effettuare salti verticali straordinari e usare una vista speciale per individuare percorsi e tesori nascosti.

Due nuovi guerrieri d’élite debutteranno nella versione 5.2. Chasca, Pacificatrice del Clan Piumafiore, è un personaggio a 5 stelle di elemento Anemo, dotata di un arco e capace di attaccare in volo con il suo Cecchino di anime, che permette di sparare proiettili di vari elementi in base ai compagni di squadra. Ororon, dei Maestri del Vento della Notte, è un personaggio a 4 stelle di elemento Electro, progettato per supportare i compagni di squadra specialmente con abilità che potenziano le reazioni elementali. I nuovi personaggi saranno disponibili nelle prime fasi dei Desideri Evento insieme a personaggi di ritorno come Lyney, Zhongli e Neuvillette.

Oltre alla continuazione della missione dell'Archon "Capitolo V: Interludio - Ogni fuoco alimenta la Fiamma", la versione 5.2 introduce un evento stagionale, "Rotoli Cercaspiriti di Iktomi", che invita i giocatori a unirsi a Citlali e Ororon per risolvere misteriosi incidenti, affrontare nemici, ottenere ricompense come Primogemme e la spada esclusiva a 4 stelle Calamità di Eshu, e sconfiggere il nuovo boss Papilla Tenebrosa.

Di seguito il video del nuovo aggiornamento

L'aggiornamento include anche miglioramenti alle modalità di gioco, tra cui ottimizzazioni nel Teatro Immaginario e la Serenteiera, per una migliore esperienza visiva e di navigazione. Inoltre, i giocatori potranno godere di un sistema ottimizzato per la gestione dei manufatti.

Genshin Impact: Informazioni Generali

Genshin Impact è un RPG open-world free-to-play ambientato nel mondo fantastico di Teyvat, dove i giocatori, nei panni del Viaggiatore, possono esplorare diverse nazioni, scoprire culture uniche, incontrare nuovi personaggi e padroneggiare l'arte del combattimento elementale. La versione 5.2 sarà disponibile su PlayStation, PC, Android e iOS. Il gioco ha registrato una media mensile di circa 66 milioni di giocatori e ha raggiunto un picco giornaliero di circa 19 milioni di giocatori negli ultimi mesi.