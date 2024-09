Ghost of Yotei annunciato per PS5, è il seguito di Ghost of Tsushima

Sony Interactive Entertainment e Sucker Punch Productions hanno entusiasmato i fan con l'annuncio di Ghost of Yotei, il seguito di Ghost of Tsushima, in arrivo su PlayStation 5 nel 2025. L'annuncio ufficiale di Andrew Goldfarb, responsabile della comunicazione di Sucker Punch, è entusiastico: "Siamo grati per il successo di Ghost of Tsushima e non vediamo l'ora che tutti voi possiate provare Ghost of Yotei nel 2025", ha dichiarato. Il trailer di annuncio offre un primo sguardo al nuovo mondo di gioco, ambientato in un'epoca diversa rispetto al predecessore. Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora scarsi, le prime immagini mostrano un'ambientazione innevata e una protagonista che sembra condividere lo stesso spirito combattivo di Jin Sakai.

L'eredità di Ghost of Tsushima è pesante, dopo il successo da dieci milioni di copie, ma Sucker Punch sembra pronta ad affrontare la sfida. "Con Ghost of Yotei, vogliamo spingere ancora oltre i confini di ciò che abbiamo realizzato con il primo gioco", ha dichiarato il direttore creativo Nate Fox. "Stiamo creando un'esperienza ancora più coinvolgente e emozionante, che trasporterà i giocatori in un nuovo capitolo epico della storia del Giappone feudale".