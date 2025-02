Google Calendar cancella il Pride e altre ricorrenze inclusive, polemica in Usa

Recentemente, alcuni utenti di Google Calendar hanno espresso disappunto per la rimozione di eventi specifici, come il Pride Month, che in precedenza venivano evidenziati di default. Anche altre ricorrenze, tra cui il Black History Month, il Mese dei nativi americani, il Mese del patrimonio ebraico, il Giorno della Memoria dell'Olocausto e il Mese del patrimonio ispanico, non sono più visualizzate automaticamente. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti. Alcuni utenti hanno criticato apertamente la scelta, definendola "vergognosa" e interpretandola come una concessione a ideologie contrarie all'inclusione. Al contempo, negli anni passati, erano state sollevate lamentele riguardanti la presenza di queste notifiche.

Google ha confermato di aver apportato modifiche agli eventi predefiniti del calendario, fornendo una diversa motivazione. Un portavoce dell'azienda ha spiegato che, per oltre un decennio, Google ha collaborato con timeanddate.com per visualizzare festività pubbliche e celebrazioni nazionali in Google Calendar. Alcuni anni fa, il team di Calendar aveva iniziato ad aggiungere manualmente una serie più ampia di momenti culturali in diversi paesi del mondo. Tuttavia, a seguito di segnalazioni relative alla mancanza di altri eventi e paesi, l'azienda ha riconosciuto che la gestione manuale e coerente di centinaia di ricorrenze a livello globale non fosse più sostenibile. Pertanto, a metà del 2024, si è deciso di tornare a visualizzare esclusivamente le festività pubbliche e le celebrazioni nazionali fornite da timeanddate.com a livello globale, lasciando agli utenti la possibilità di aggiungere manualmente altri momenti per loro importanti.