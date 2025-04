Google, Gemini Live è gratis per tutti gli utenti Android

Google ha annunciato che la funzionalità Gemini Live, basata sull’intelligenza artificiale e capace di analizzare in tempo reale ciò che viene mostrato dalla videocamera e dallo schermo dello smartphone, sarà da oggi disponibile gratuitamente per tutti gli utenti Android attraverso l’app Gemini. Inizialmente lanciata all’inizio del mese in esclusiva per i dispositivi Pixel 9 e Samsung Galaxy S25, la funzione era prevista in un secondo momento anche per altri dispositivi Android, ma solo per gli utenti in possesso di un abbonamento Gemini Advanced. L’azienda ha però deciso di rivedere i propri piani, rendendo l’accesso libero per tutti.

“In seguito agli ottimi riscontri ricevuti su Gemini Live con videocamera e condivisione dello schermo, abbiamo deciso di estenderne la disponibilità a un numero maggiore di utenti”, ha comunicato Google tramite il social network X. Il rilascio della funzione sarà progressivo e interesserà tutti gli utenti Android che utilizzano l’app Gemini nelle prossime settimane. Un video dimostrativo pubblicato da Google mostra l’utilizzo della funzione all’interno di un acquario, dove l’intelligenza artificiale riconosce gli animali inquadrati dalla videocamera e fornisce informazioni contestuali in tempo reale. L’annuncio di Google arriva nello stesso giorno in cui Microsoft ha reso disponibile gratuitamente Copilot Vision, uno strumento simile basato sull’intelligenza artificiale, integrato nel browser Edge.