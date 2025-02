Google I/O, evento a maggio a tutta IA

Si terrà il prossimo 20 e 21 maggio la conferenza Google I/O, appuntamento annuale dedicato agli sviluppatori, come annunciato ufficialmente dall'azienda. L'evento si svolgerà in modalità "open to everyone online", con la possibilità di seguire keynote e sessioni in livestreaming. Confermata anche la presenza di un evento fisico presso lo Shoreline Amphitheatre di Mountain View, in California, come ormai consuetudine. L'annuncio è stato preceduto da un'iniziativa ludica, un puzzle game, utilizzato da Google per svelare la data dell'evento, una pratica consolidata negli anni. Da notare la sovrapposizione, seppur parziale, con la conferenza Build di Microsoft, prevista dal 19 al 22 maggio.

L'edizione precedente del Google I/O, svoltasi il 14 maggio 2024, è stata caratterizzata da un'ampia serie di annunci, tra cui nuove funzionalità e modelli per l'intelligenza artificiale Gemini, il lancio dell'assistente AI Project Astra, il modello di generazione video Veo e un'importante riorganizzazione di Google Search incentrata sull'IA. Anche l'edizione del 2023 aveva visto un focus significativo sull'intelligenza artificiale, con la presentazione di Pixel Fold, Pixel Tablet e Pixel 7A. Si prevede che anche quest'anno l'evento sarà ricco di novità e aggiornamenti.