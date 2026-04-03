Google Meet su Apple CarPlay: le riunioni si spostano in auto

L’ecosistema digitale di Mountain View compie un ulteriore passo verso l’integrazione totale nella mobilità quotidiana. Google Meet debutta ufficialmente su Apple CarPlay, offrendo ai professionisti in movimento una soluzione nativa per gestire la propria agenda senza distogliere lo sguardo dalla strada. L'aggiornamento mira a risolvere la frammentazione tra il dispositivo mobile e l'interfaccia dell'infotainment, consentendo una transizione immediata non appena il conducente sale a bordo di un veicolo compatibile.

La sicurezza rappresenta il perno centrale di questa implementazione. Per evitare pericolose distrazioni al volante, il sistema inibisce automaticamente la trasmissione e la ricezione video. Chi partecipa a un incontro tramite il cruscotto può fare affidamento esclusivamente sulla componente audio, visualizzando nel contempo l'elenco dei meeting imminenti e potendo accedere alle sessioni con un singolo tocco. La gestione tramite i comandi di bordo e il microfono integrato assicura che l'interazione resti fluida e rispetti le normative vigenti sulla guida.

L'attivazione della funzione non richiede interventi da parte degli amministratori di sistema, risultando abilitata di serie per tutti gli utenti che dispongono dell'applicazione Meet su dispositivi iOS. Sebbene il rilascio attuale riguardi l'universo Apple, lo sviluppo di una versione dedicata ad Android Auto è già stato confermato per il prossimo futuro. Il collegamento avviene in modo automatico non appena l'iPhone viene interfacciato con il sistema dell'auto, rendendo l'esperienza d'uso immediata e priva di configurazioni manuali.