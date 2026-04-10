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IA: Meta lancia Muse Spark per dimenticare il flop di Llama 4

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Il nuovo modello multimodale della serie Muse debutta negli Stati Uniti con l’obiettivo di integrare l’intelligenza artificiale in tutto l’ecosistema social, puntando su diagnosi visive e analisi dei dati sanitari

IA: Meta lancia Muse Spark per dimenticare il flop di Llama 4
10 aprile 2026 | 10.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Mark Zuckerberg ha ufficialmente svelato il primo tassello della sua nuova strategia miliardaria per il settore dell’intelligenza artificiale. Si chiama Muse Spark ed è il modello capostipite di una serie inedita che punta a ridefinire le ambizioni del gruppo dopo il difficile debutto di Llama 4 avvenuto lo scorso anno. Già operativo negli Stati Uniti tramite app e sito web dedicato, il software verrà integrato nelle prossime settimane all’interno di WhatsApp, Instagram, Messenger e Facebook, oltre a potenziare le funzionalità degli occhiali smart Ray-Ban Meta.

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A differenza dei suoi predecessori, Muse Spark nasce con un’architettura pensata specificamente per i prodotti dell’azienda, emulando la stretta integrazione verticale già vista con Google Gemini. La tecnologia supporta input multimodali, permettendo all’utente di alternare una modalità di risposta immediata a una più riflessiva, definita "Thinking", per la risoluzione di compiti logici complessi. L’introduzione di sub-agenti operanti in parallelo dovrebbe inoltre garantire una gestione più rapida ed efficiente delle richieste, specialmente nel riconoscimento di testi e immagini acquisite in tempo reale tramite la fotocamera dei dispositivi indossabili.

Il terreno di scontro principale della nuova serie sembra però essere quello della salute, dove Meta sfida apertamente le soluzioni specializzate di OpenAI e Anthropic presentate all'inizio dell'anno. Muse Spark promette di navigare quesiti medici complessi analizzando grafici e immagini, come la stima calorica di un pasto, sebbene l’accuratezza di tali strumenti rimanga oggetto di dibattito per i rischi legati alla disinformazione. In prospettiva, il gruppo intende utilizzare i contenuti condivisi su Threads e Instagram per personalizzare le raccomandazioni fornite dall’IA, mantenendo comunque l'intenzione di rilasciare versioni open-source dei futuri modelli più evoluti della famiglia Muse.

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