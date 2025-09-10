IFA 2025: successo globale per l'innovazione e la tecnologia a Berlino

L'edizione 2025 di IFA, il più grande evento al mondo per l'elettronica di consumo e per la casa, si è conclusa con un bilancio ampiamente positivo condiviso dagli organizzatori. Dopo due giornate dedicate ai media e cinque intensive giornate di fiera, l'evento ha confermato in modo significativo il suo ruolo di fiera leader globale, registrando la partecipazione di oltre 1.900 espositori provenienti da 49 Paesi e accogliendo 220.000 visitatori.

IFA Berlino ha dettato nuovamente il ritmo per l'industria nel 2025, evidenziando in modo deciso i trend dell'immediato futuro in modo netto su home e consumer tech, intelligenza artificiale applicata alla vita di tutti i giorni, robotica, smart home, gaming e content creation. Sull'area espositiva di oltre 190.000 metri quadrati sono stati presentati centinaia di nuovi prodotti e anteprime mondiali. Un momento di rilievo è stato il IFA Innovation Awards: il nuovo programma ha superato le aspettative con oltre 500 iscrizioni. Numerosi brand hanno utilizzato IFA come vetrina per i propri lanci globali, a sottolineare l'importanza della fiera come palcoscenico per le innovazioni di mercato.

La fiera ha notevolmente ampliato la sua influenza mediatica internazionale, registrando un aumento del 16% nel numero delle conferenze stampa. Parallelamente, il programma è cresciuto con un numero significativamente maggiore di keynote e relatori di alto profilo. Le nuove conferenze del venerdì pomeriggio hanno destato particolare interesse, attirando un numero di visitatori superiore del 50% rispetto al 2024.

IFA ha inoltre fissato nuovi standard per la comunità dei creator: l'iniziativa Creator Hub ha attirato oltre 1.200 influencer e content creator, segnando un aumento di oltre il 50%. La fiera si è così consolidata come una piattaforma essenziale per produttori di contenuti, live streaming e divulgatori digitali. Anche nuovi e affermati format, come il Beauty Hub, il Communication & Connectivity Areas e il Mobility Track, hanno riscosso successo grazie a un'offerta curata e a esperienze interattive.

L'IFA Sommergarten si è confermato un'attrazione di successo, specialmente per le giovani generazioni e le famiglie, come dimostrato dagli eventi sold-out, tra cui il concerto di Ikkimel & Friends con circa 10.000 partecipanti e l'intervento del duo podcast Fest & Flauschig.

"IFA 2025 ha dimostrato ancora una volta quanto siano strettamente legati oggi tecnologia, commercio e cultura. Siamo orgogliosi che IFA sia tornata a essere il luogo d'incontro per il mondo della tecnologia internazionale e che stiamo definendo nuovi standard per la cooperazione internazionale", ha affermato Leif Lindner, CEO di IFA Management GmbH. "IFA costruisce ponti e rappresenta innovazione, connettività, networking e cosmopolitismo. È proprio questo che la rende così attraente per espositori, visitatori e politici. Il fatto che numerosi espositori abbiano già confermato la loro partecipazione per il 2026 conferma che il nuovo concept di IFA sta funzionando".

Anche Dr. Sara Warneke, Amministratore Delegato di GFU Consumer & Home Electronics GmbH, ha aggiunto: "IFA 2025 dimostra in modo impressionante il potere dell'innovazione: da tecnologie che semplificano la nostra vita quotidiana a idee che plasmano il nostro futuro. Grazie alla nostra forte partnership con Clarion e all'enorme impegno del team di gestione di IFA, è stato avviato negli ultimi anni un processo di trasformazione che è chiaramente visibile e percepibile in tutto il quartiere fieristico. Per l'industria globale dell'elettronica di consumo e per la casa, IFA è e rimane il luogo d'incontro più importante dell'anno".

IFA 2026 ha già confermato la partecipazione di colossi del settore come LG Electronics, TCL e Vestel, sottolineando la fiducia dell'industria nel concetto di successo della fiera. La prossima edizione si terrà dal 4 all'8 settembre 2026 presso il polo fieristico di Berlino.