Il mercato digitale del collezionismo sportivo cresce su ebay

Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Pelé ma anche i nuovi talenti come Lamine Yamal e il fenomeno degli album di figurine Panini

I dati di mercato rilevati sulla piattaforma eBay indicano una crescita costante dell'interesse verso i cimeli legati al mondo del calcio. Nel mese di marzo 2026, la categoria delle carte sportive singole in Italia ha generato una media di 34 ricerche all’ora, mentre il comparto dedicato a carte e figurine ha raggiunto un picco di 4 ricerche al minuto. Questo trend si inserisce in un contesto tecnologico in cui le transazioni avvengono sempre più tramite modelli di vendita interattiva.

L'integrazione di format basati sullo shopping in diretta, come la serie di eventi programmati per il 16 e 17 luglio, trasforma l'esperienza di acquisto in una sessione di scambio di informazioni in tempo reale. Questi eventi coinvolgono venditori specializzati e creator del settore, facilitando l'incontro tra domanda e offerta attraverso il dialogo diretto e la presentazione dettagliata di memorabilia, maglie autografate e trading card di pregio.

“Il collezionismo sportivo vive di storie e passione: ogni trading card, maglia o cimelio ha un valore che va oltre l’oggetto in sé, perché richiama ricordi, emozioni e momenti immediatamente riconoscibili per gli appassionati.” commenta Lorenzo Leonardi, eBay Live Category Lead IT. “Con eBay Live, vogliamo rendere questa esperienza più immediata e interattiva, offrendo a venditori e acquirenti un nuovo modo per presentare, scoprire e acquistare oggetti da collezione in tempo reale.”

Un fenomeno tecnologico e di mercato rilevante riguarda il settore degli album di figurine. A seguito dell'annuncio della conclusione della storica partnership tra Panini e l'organizzazione dei mondiali di calcio, prevista per il 2031, si è osservato un effetto di scarsità percepita. Nel solo mese di maggio 2026, le ricerche globali di album Panini sono aumentate del 180% rispetto al dato di inizio anno. La domanda si concentra prevalentemente sulle edizioni dei campionati mondiali del 2022, 2014 e 2010, confermando come il valore storico e la memoria sportiva siano asset determinanti per il collezionismo moderno.

L'analisi dei trend di ricerca in Italia conferma inoltre una dualità nelle preferenze dei collezionisti. Il mercato valorizza figure che hanno segnato la storia del calcio , come Diego Armando Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Pelé, ma mostra un'attenzione crescente verso i nuovi talenti. L'inserimento di Lamine Yamal nella top 5 dei calciatori più ricercati dimostra come la capacità di attrarre interesse collezionistico sia legata sia alla rilevanza storica, sia alle dinamiche di culto tipiche dei talenti emergenti nel panorama internazionale.