Instagram e WhatsApp a pagamento, Meta lancia gli abbonamenti premium

L'azienda di Menlo Park avvia i test per integrare funzionalità avanzate e agenti intelligenti nelle proprie piattaforme social

27 gennaio 2026 | 13.12
Redazione Adnkronos
Meta si prepara a una svolta strutturale nel modello di monetizzazione delle sue piattaforme principali. Nei prossimi mesi, Instagram, Facebook e WhatsApp vedranno l'introduzione di nuovi piani di abbonamento premium finalizzati a sbloccare potenzialità avanzate di intelligenza artificiale e strumenti inediti di gestione del profilo. L'iniziativa si manterrà distinta dal già noto servizio Meta Verified lanciato nel 2023. Sebbene i servizi essenziali rimarranno accessibili senza costi, il gruppo guidato da Mark Zuckerberg testerà diversi pacchetti di funzionalità esclusive, i cui prezzi non sono ancora stati resi noti.

Il fulcro di questa evoluzione tecnologica risiede nell'integrazione di sistemi di intelligenza artificiale generativa precedentemente offerti in forma gratuita o acquisiti tramite operazioni di mercato multimiliardarie. Vibes, il sistema per la creazione di video brevi lanciato nel settembre 2025, passerà a un modello freemium, limitando le opzioni creative più sofisticate ai soli abbonati. Parallelamente, la suite di agenti intelligenti Manus, acquisita lo scorso dicembre per circa due miliardi di dollari, diventerà parte integrante dell'offerta premium.

Oltre al potenziamento dell'IA, i nuovi piani di abbonamento potrebbero introdurre strumenti di analisi e interazione particolarmente richiesti dalla base utenti. Su Instagram, le indiscrezioni suggeriscono la possibilità di gestire liste di pubblico illimitate, monitorare con precisione gli account che non ricambiano il follow e visualizzare le storie in modalità anonima. Questa strategia di diversificazione dei ricavi risponde all'esigenza di Meta di monetizzare gli ingenti investimenti sostenuti per lo sviluppo della famiglia di modelli Llama. A differenza di competitor come OpenAI o Google, che applicano tariffe per l'accesso ai modelli più evoluti, Zuckerberg tenta la strada dell'integrazione nei flussi quotidiani dei social network, scommettendo sulla disponibilità degli utenti a pagare per un'esperienza d'uso più granulare e assistita.

Facebook Instagram Meta WhatsApp intelligenza artificiale premium abbonamento
