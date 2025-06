La Cina sta terminando i lavori dell'osservatorio solare più alto del mondo

A 4.700 metri di altitudine, nella provincia del Sichuan, è iniziata la costruzione delle infrastrutture di supporto per il Wide-field and High-resolution Solar Telescope, un passo cruciale per una nuova era dell'osservazione solare ad alta risoluzione

La Cina ha compiuto un progresso significativo nella costruzione del più alto osservatorio solare del mondo. La costruzione delle infrastrutture di supporto per un telescopio solare all'avanguardia è iniziata martedì scorso nella contea di Daocheng, nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina. Questo evento segna un passo importante verso una nuova era dell'osservazione solare ad alta risoluzione.

Il Wide-field and High-resolution Solar Telescope (WHST), un progetto di strumentazione di ricerca nazionale, è guidato dall'Università di Nanchino in collaborazione con il Nanjing Institute of Astronomical Optics and Technology e gli Yunnan Observatories, entrambi sotto l'egida dell'Accademia Cinese delle Scienze.

La costruzione del telescopio è ufficialmente iniziata nel 2022. Una volta completato, sarà il telescopio solare assialsimmetrico più grande del mondo.

Strategicamente situato a un'altitudine di 4.700 metri su una montagna senza nome nella contea di Daocheng, il sito scelto vanta una stabilità atmosferica eccezionale e condizioni ottimali per l'osservazione solare.

Questa località è destinata a diventare il più alto osservatorio solare del mondo, fornendo una base critica per l'acquisizione di dati osservativi di livello mondiale. La costruzione delle infrastrutture di supporto e l'assemblaggio del telescopio sono programmati per essere completati entro la fine del 2026, seguiti da un'ampia fase di messa in servizio e test del sistema.