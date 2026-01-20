La eSerie A Goleador sbarca al Nerd Show di Bologna

Il panorama degli esports in Italia continua a registrare una crescita costante, consolidando un bacino di utenza che ormai supera i sette milioni di spettatori annuali. In questo scenario di forte espansione, la eSerie A Goleador si propone come un ponte tra il tifo calcistico tradizionale e la nuova frontiera dell'intrattenimento digitale competitivo. Il movimento non attira solo spettatori passivi, ma coinvolge una platea sempre più ampia di giocatori che vedono nel professionismo videoludico un traguardo concreto.

In attesa della ripartenza ufficiale del campionato fissata per il prossimo 17 febbraio, la competizione farà tappa a Bologna il 24 gennaio durante la giornata inaugurale del Nerd Show. All’interno del padiglione Mall, l’iniziativa denominata “King of the pitch” consentirà ai visitatori di misurarsi direttamente su EA Sports FC 26. La formula dell'evento prevede una serie di sfide uno contro uno ad alta intensità, in cui i partecipanti più talentuosi e rapidi nel superare i propri avversari avranno il diritto di affrontare un pro player professionista, una sorta di "boss finale" rappresentativo della massima serie digitale.

L’intera sessione di gioco, organizzata da Lega Calcio Serie A in sinergia con Infront Italy, sarà commentata dal vivo da Marco Bianchi, Marco Brandino e Matteo Ribera, voci ormai note e consolidate nel panorama del casting italiano. Per gli utenti della fiera, l'appuntamento rappresenta una vetrina per mettere in mostra abilità tecniche in un contesto di alto profilo, cercando di guadagnare visibilità davanti ai protagonisti del settore. L’iniziativa sottolinea la volontà di accorciare le distanze tra la base degli appassionati e l’élite del gaming, trasformando l'appuntamento bolognese in un vero e proprio campo di prova per le aspiranti nuove leve del calcio virtuale nazionale.