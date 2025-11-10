La mostra IIDEA al MIMIT esplora il potenziale del settore

circle x black
Inaugurata dal Ministro Adolfo Urso la mostra, fino al 14 novembre, che racconta l'industria dei videogiochi: un settore in crescita del 24% in cinque anni che si configura come frontiera del Made in Italy tra tecnologia, educazione e innovazione

10 novembre 2025 | 19.02
Redazione Adnkronos
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ospita fino al 14 novembre, presso la sua sede storica di Palazzo Piacentini, la mostra "Videogiochi. Oltre l’intrattenimento". L'esposizione, inaugurata questo pomeriggio alla presenza del Ministro Adolfo Urso, è promossa da IIDEA, l'associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia.

La mostra si configura come un percorso che illustra l’industria dei videogiochi, uno dei settori economici in più rapida crescita tra le industrie culturali e creative. Tra il 2019 e il 2024, il settore ha registrato una crescita del 24%, raggiungendo un valore complessivo di 26,8 miliardi di euro e impiegando oltre 116.000 professionisti qualificati in Europa.

L'Italia si posiziona tra i primi cinque mercati europei per il consumo di videogiochi , confermando un enorme potenziale di crescita come Paese produttore. La platea di riferimento è ampia e trasversale: quasi la metà della popolazione europea tra i 6 e i 64 anni gioca ai videogiochi, con una distribuzione di genere equilibrata (45% donne) e un'età media di 31 anni.

Le quattro dimensioni del videogioco

La mostra di IIDEA esplora il settore attraverso quattro assi tematici fondamentali, superando la tradizionale percezione del videogioco come mero intrattenimento:

Cultura e creatività: il videogioco è presentato come la nuova frontiera del Made in Italy, un'espressione unica che combina tecnologia e creatività, capace di veicolare l'eccellenza italiana su un mercato di destinazione globale.

Educazione: il videogioco è riconosciuto come uno spazio educativo efficace per l’apprendimento e la costruzione di competenze, utile a sviluppare talento e trasformare l'esperienza ludica in opportunità professionali.

Responsabilità: l'industria dimostra un forte impegno nel garantire un ambiente di gioco responsabile e sicuro. A tale scopo, vengono messe in luce l'importanza del sistema di classificazione e del codice di condotta PEGI, dei controlli parentali e delle iniziative di sensibilizzazione rivolte alle famiglie.

Innovazione: I videogiochi agiscono come un vero e proprio laboratorio di sperimentazione tecnologica, in grado di trasformare prodotti, servizi e processi in ambiti diversi da quello ludico, spaziando dai settori tradizionali a quelli emergenti.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 6 al 14 novembre. L'accesso sarà libero, con orario 9:00–18:00 durante il fine settimana (sabato e domenica) e 17:00–20:00 nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì).

