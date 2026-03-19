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L'estetica del benessere e l'evoluzione degli spazi domestici alla Milano Design Week

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The Swedish Home by Electrolux analizza il rapporto tra natura, tecnologia discreta e design scandinavo nel distretto di Porta Venezia

L'estetica del benessere e l'evoluzione degli spazi domestici alla Milano Design Week
19 marzo 2026 | 12.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In occasione della Milano Design Week, l'esposizione "The Swedish Home by Electrolux" propone una riflessione sulla trasformazione della casa in un rifugio dedicato alla riconnessione e alla gestione consapevole del tempo. Situato nel distretto di Porta Venezia dal 21 al 26 aprile, lo spazio espositivo utilizza un cortile rigoglioso che richiama le foreste svedesi per introdurre i visitatori in ambienti interni focalizzati sulla semplificazione e sulla flessibilità domestica. Il concetto portante si basa sulla "giusta misura" scandinava, interpretando la tecnologia non come elemento invasivo, ma come strumento integrato per favorire l'equilibrio tra vita privata e attività quotidiane.

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L'allestimento prevede un programma multidisciplinare che alterna momenti di approfondimento teorico a esperienze pratiche. Il giardino interno ospita sessioni di Yoga e Sound Meditation, seguite da approfondimenti sulla cultura gastronomica nordica. Parallelamente, l'Auditorium diventa sede di Design Talk curati da esperti del settore, volti a esplorare i temi più attuali del vivere contemporaneo. L'area dedicata al gusto propone invece sessioni di cucina e laboratori sensoriali, con workshop creativi estesi anche alle fasce d'età più giovani per favorire la sperimentazione in ambito domestico.

Il piano superiore dell'esposizione è riservato all'approfondimento dell'estetica funzionalista, con un focus sul brand AEG. Il linguaggio visivo, radicato nei principi della corrente Bauhaus, si traduce in linee essenziali e rigore formale. In quest'area è installata la "Silence Room", un'esperienza multisensoriale progettata per dimostrare come l'eccellenza tecnologica delle nuove gamme di lavastoviglie possa contribuire al comfort acustico dell'abitazione. L'integrazione tra design ed emozione viene così analizzata attraverso la cura del dettaglio e la ricerca della perfezione tecnologica, ponendo l'individuo al centro di un ecosistema domestico orientato al benessere psicofisico.

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The Swedish Home by Electrolux Electrolux Milano Design Week AEG
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