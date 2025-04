Microsoft rende gratis l'IA Copilot Vision nel browser Edge

Microsoft ha annunciato la disponibilità gratuita di Copilot Vision, l’assistente basato su intelligenza artificiale progettato per interpretare i contenuti visibili sullo schermo e assistere l’utente nell’utilizzo delle applicazioni. La comunicazione ufficiale è stata diffusa da Mustafa Suleyman, CEO di Microsoft AI, attraverso la piattaforma Bluesky. Copilot Vision è definito come un’esperienza interattiva “basata sulla voce”: l’utente può attivare l’assistente parlando direttamente, senza la necessità di utilizzare tastiera o mouse, e riceve le risposte vocalmente o sotto forma di suggerimenti visivi.

Una volta attivata la funzione, Copilot Vision è in grado di analizzare ciò che viene visualizzato sullo schermo, fornendo assistenza contestuale. Può, ad esempio, guidare l’utente passo dopo passo durante la preparazione di una ricetta oppure supportarlo nella comprensione di annunci di lavoro, offrendo spunti per la preparazione a un colloquio o per la stesura di una lettera di presentazione. Tuttavia, Microsoft segnala che l’assistente non esegue azioni dirette, come cliccare su link o compilare campi automaticamente: si limita a evidenziare aree dello schermo e a suggerire informazioni rilevanti.

Le funzionalità estese di Copilot Vision, applicabili all’intero sistema operativo, restano al momento riservate agli utenti Copilot Pro. La versione a pagamento consente l’utilizzo dell’assistente anche al di fuori del browser Edge, integrandosi con software complessi come Photoshop, editor video o perfino videogiochi, come dimostrato recentemente da un test condotto da The Verge su Minecraft. Per accedere a Copilot Vision nella versione gratuita, è sufficiente visitare il sito ufficiale di Microsoft utilizzando il browser Edge. Dopo aver concesso le necessarie autorizzazioni, sarà possibile avviare una sessione tramite la barra laterale di Copilot, selezionando l’icona del microfono. L’attivazione è segnalata da un segnale acustico e da una variazione cromatica dell’interfaccia.

È possibile che, in alcune configurazioni hardware o versioni del browser, l’attivazione richieda più tentativi. In determinati casi, l’interfaccia potrebbe non rispondere in modo immediato, specialmente su dispositivi datati o con risorse limitate. Microsoft specifica che, durante l’utilizzo di Copilot Vision, le risposte generate dall’assistente vengono registrate, ma non vengono raccolti input vocali, immagini o contenuti delle pagine web visualizzate. Per interrompere la sessione e cessare la condivisione dello schermo, è sufficiente terminare la sessione attiva o chiudere la finestra del browser.