MSI debutta nel mercato italiano dell'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici

MSI ha annunciato il proprio ingresso strategico nel mercato italiano dell'Electric Vehicle Supply Equipment, istituendo una nuova divisione aziendale dedicata per operare nel settore delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi. L'iniziativa si inserisce nel piano globale di diversificazione del gruppo verso le energie rinnovabili e la mobilità sostenibile, facendo leva sulle competenze maturate nell'ingegneria elettronica e nei sistemi di calcolo complessi.

L'Assistant Vice President della divisione EVSE di MSI, Elsa Yeh, ha sottolineato l'importanza strategica dell'infrastruttura energetica: "Una stazione di ricarica per veicoli elettrici non è semplicemente un terminale hardware, ma un vero e proprio snodo critico per la conversione dell'energia e la gestione della qualità della rete. MSI approccia questo settore facendo leva su decenni di leadership nell'ingegneria elettronica di precisione e nei sistemi informatici complessi per offrire una piattaforma tecnologica altamente affidabile e scalabile, progettata per garantire massime prestazioni e continuità operativa a ogni automobilista”.

Sul fronte del posizionamento europeo e nazionale, il Regional Business Development Manager di MSI EVSE Luca Griggio ha evidenziato: "Il mercato europeo delle infrastrutture di ricarica, tra i più avanzati al mondo per tecnologia e innovazione, è caratterizzato dalla presenza di molteplici player globali e una regolamentazione orientata alla decarbonizzazione e alla gestione intelligente dell'energia, sostenuta dalla crescita delle rinnovabili e dalla digitalizzazione dei sistemi energetici. Il punto di ricarica è sempre più parte di un ecosistema interoperabile e interconnesso. Questa evoluzione è particolarmente evidente in Italia, dove la diffusione del fotovoltaico distribuito e della ricarica residenziale, aziendale e pubblica rende sempre più centrale l'integrazione tra mobilità ed energia. È esattamente il terreno in cui MSI può fare la differenza: portiamo nella ricarica elettrica la nostra esperienza consolidata nell'elettronica, nel computing e nell'AioT. Con uno dei parchi circolanti endotermici più ampi del continente, in piena transizione verso l'elettrico, l'Italia è per MSI un mercato chiave. Per questo abbiamo deciso di investire direttamente nel Paese con una nuova divisione locale, per rispondere con tempestività, capillarità e soluzioni su misura alle esigenze di operatori, installatori e automobilisti italiani”.

L'offerta iniziale introdotta sul mercato italiano comprende un ecosistema integrato di hardware e software di gestione a distanza denominato aConnect ed eConnect. La gamma di dispositivi si articola sulla wallbox trifase EZwall, capace di erogare fino a 22 kW e predisposta per l'integrazione con impianti fotovoltaici, sulla stazione rapida in corrente continua Hyper 80 Dual da 80 kW con doppi connettori per servire due veicoli contemporaneamente e supporto allo standard ISO 15118 per la funzione Plug & Charge, e sul caricatore portatile EZgo con potenza fino a 11 kW. Le soluzioni tecnologiche si rivolgono sia agli utenti privati sia ai segmenti commerciali, residenziali, della grande distribuzione e delle flotte aziendali, coprendo l'intera filiera dalla produzione alla gestione operativa.