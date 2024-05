Netflix cresce grazie alla pubblicità: 40 milioni di utenti mensili

In occasione dell'annuncio di questo traguardo, Netflix ha svelato i suoi piani per lanciare una piattaforma pubblicitaria proprietaria

L'espansione di Netflix nello streaming supportato dalla pubblicità sembra essere un successo: la piattaforma di streaming ha annunciato di avere raggiunto 40 milioni di utenti mensili nell'opzione con inserzioni, che in Italia costa 5,49 euro. Si tratta di un significativo aumento rispetto ai 23 milioni di utenti di inizio anno: ci sono voluti sei mesi perché questa opzione raggiungesse 5 milioni di utenti dopo il suo lancio nel 2022. Ad aprile, il servizio contava un totale di 270 milioni di abbonati in tutti i livelli. Netflix ha anche rivelato che, nelle regioni dove gli annunci sono disponibili, oltre il 40 percento dei nuovi utenti si iscrive al piano con pubblicità.

In occasione dell'annuncio di questo traguardo, Netflix ha svelato i suoi piani per lanciare una piattaforma pubblicitaria proprieraria. Amy Reinhard, presidente della pubblicità di Netflix, ha spiegato che "portare la nostra tecnologia pubblicitaria in casa ci permetterà di gestire il piano pubblicitario con lo stesso livello di eccellenza che ha reso Netflix il leader nella tecnologia di streaming oggi". Inoltre, mentre inizialmente Netflix aveva collaborato con Microsoft come partner globale per la tecnologia e le vendite pubblicitarie, ora sta aggiungendo Google, The Trade Desk e Magnite a questa lista.

La notizia arriva lo stesso giorno in cui Netflix ha annunciato un'ulteriore spinta verso gli eventi in diretta, dopo aver ottenuto i diritti di streaming per le partite della NFL nel giorno di Natale. Ci saranno anche diversi speciali comici live e presto verrà trasmesso un incontro di boxe tra Jake Paul e Mike Tyson, e trasmissioni settimanali della WWE. Il tutto avviene in un momento in cui Netflix e i suoi concorrenti hanno iniziato sempre più a somigliare alla vecchia TV via cavo, attraverso aumenti di prezzo e pacchetti combinati.