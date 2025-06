Nvidia a VivaTech: l'importanza di un'intelligenza artificiale europea

In occasione del GTC Paris, organizzato in parallelo con VivaTech, importante evento tecnologico europeo, Jensen Huang ha illustrato la visione di NVIDIA per l’evoluzione dell’intelligenza artificiale in Europa. Intervenendo di fronte a un pubblico presente al Dôme de Paris e collegato da remoto, Huang ha sottolineato come il continente non si limiti ad adottare l’IA, ma stia contribuendo in modo determinante alla sua costruzione.

Secondo Huang, l’intelligenza artificiale rappresenta oggi una nuova infrastruttura fondamentale, destinata a entrare nel tessuto operativo di ogni Paese e settore. Questa trasformazione, definita come una nuova rivoluzione industriale, si fonda su sistemi avanzati come il GB200 NVL72, la piattaforma più potente sviluppata da NVIDIA fino a oggi. Si tratta di un sistema progettato per l’elaborazione cognitiva, in grado di pianificare, ragionare e gestire complessi carichi computazionali. Attualmente in produzione su larga scala, il GB200 viene assemblato in 1.000 unità a settimana e costituisce il nucleo di nuove infrastrutture dedicate all’IA e di veri e propri impianti industriali per la generazione di contenuti digitali.

NVIDIA ha inoltre annunciato l’espansione della propria presenza nel continente, con l’apertura di nuovi centri tecnologici in Finlandia, Germania, Spagna, Italia e Regno Unito. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo di competenze, sostenere la crescita dell’ecosistema quantistico europeo e favorire la costruzione di infrastrutture locali di intelligenza artificiale.

Tra gli annunci più significativi figura la disponibilità della piattaforma CUDA-Q sul supercomputer danese Gefion, aprendo nuove prospettive per la computazione ibrida quantistica-classica. Inoltre, CUDA-Q sarà integrata nei sistemi Grace Blackwell, facilitando applicazioni in grado di risolvere problemi computazionali complessi e accelerare la correzione degli errori nei sistemi quantistici.

In risposta alla crescente domanda di modelli linguistici adattabili ai contesti locali, NVIDIA ha presentato Nemotron, progettato per supportare la creazione di modelli su scala sovrana. Questi strumenti saranno integrati in piattaforme come Perplexity, un motore di ricerca potenziato dall’IA in grado di offrire risposte multilingue e culturalmente contestualizzate. Huang ha inoltre introdotto una suite di strumenti per lo sviluppo di agenti intelligenti, tra cui il pacchetto NVIDIA NeMo Agent e l’AI Blueprint, destinati a favorire la creazione di sistemi automatizzati sicuri e performanti.

Un altro punto chiave del keynote ha riguardato l’infrastruttura computazionale per l’industria. Huang ha annunciato la creazione della prima cloud industriale di intelligenza artificiale al mondo, che sarà realizzata in Germania e destinata a supportare le aziende manifatturiere europee nella simulazione e ottimizzazione dei processi. L’uso della piattaforma NVIDIA Omniverse consentirà la costruzione di gemelli digitali, utili per automatizzare la produzione e simulare ambienti fisici con precisione.

Nel settore della mobilità, NVIDIA ha confermato l’avvio della produzione della piattaforma NVIDIA DRIVE, destinata a favorire la diffusione su larga scala di sistemi di guida autonoma. A margine del discorso, Huang ha mostrato Newton, un avanzato motore di simulazione fisica per la robotica, realizzato in collaborazione con DeepMind e Disney.

Il discorso si è concluso con una riflessione sull’evoluzione delle architetture computazionali necessarie per supportare la crescita esponenziale dell’inferenza. Huang ha evidenziato l’aumento vertiginoso degli utenti che fanno uso dell’inferenza, passato da 8 a 800 milioni in pochi anni. Per rispondere a questa domanda, NVIDIA punta su sistemi basati su Blackwell, una nuova generazione di computer pensati per il ragionamento.

Queste “fabbriche dell’IA”, come le ha definite Huang, genereranno i token che alimenteranno agenti intelligenti e robot fisici, segnando l’ingresso in una nuova fase dell’era digitale. Una fase in cui l’Europa, grazie alla cooperazione tra governi, industrie e sviluppatori, si posiziona come attore strategico nel consolidamento di un’infrastruttura sovrana dell’intelligenza.