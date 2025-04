NVIDIA GeForce NOW annuncia 21 nuovi giochi ad aprile

Aprile porta un vento di novità sulla piattaforma gaming con 21 giochi, inclusi titoli day-one e grandi ritorni come la mappa di Verdansk in Call of Duty: Warzone

Aprile si annuncia come un mese straordinario per gli appassionati di GeForce NOW, la piattaforma di cloud gaming targata Nvidia che permette di giocare senza interruzioni di download o aggiornamenti. Saranno ben 8, i titoli disponibili al day -one questo mese su GeForce NOW. "The Talos Principle: Reawakened", sarà reso disponibile dal 10 aprile, il gioco promette di essere una rivisitazione intrigante dell'originale puzzle game. Altri giochi attesi includono "Sunderfolk" e "Clair Obscur: Expedition 33", entrambi lanciati il 23 aprile.

Inoltre, è da non perdere l'accesso anticipato a " South of Midnight " di Compulsion Games, un action-adventure dal forte impatto visivo e narrativo, ambientato in un inquietante Sud gotico e magico.

Un grande ritorno è quello della mappa Verdansk in "Call of Duty: Warzone", disponibile per la Stagione 3, ora completamente rinnovata con miglioramenti grafici e di gameplay. La particolarità? Potrete giocarla immediatamente nel cloud, senza la necessità di scaricare pesanti patch.

Lista Completa dei Giochi di Questa Settimana

"South of Midnight Advanced Access" (Steam e Xbox)

"Cat Quest" (Epic Games Store)

"Dark Deity 2" (Steam)

"Hero Siege" (Steam)

"KARMA: The Dark World" (Steam)

"Sky: Children of the Light" (Steam)

"Train Sim World 5" (Steam)

"Vivat Slovakia" (Steam)