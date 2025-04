Opera integra l'IA per la gestione delle schede nel browser Opera One

Opera, azienda norvegese operante nel settore dei browser, ha integrato i Comandi Tab AI nel suo prodotto Opera One, estendendo l'applicazione dell'intelligenza artificiale oltre la tradizionale interfaccia di chat. Questa nuova funzionalità consente agli utenti di gestire le schede aperte nel browser tramite comandi in linguaggio naturale. L'interazione con Aria, l'intelligenza artificiale integrata, avviene attraverso la Riga di Comando del browser, accessibile tramite scorciatoie da tastiera, o tramite il menu contestuale delle schede. Gli utenti possono impartire comandi per organizzare le schede, ad esempio raggruppandole per argomento o chiudendo schede specifiche, semplificando la gestione di un elevato numero di schede aperte.

La gestione delle schede tramite comandi vocali offre un'alternativa all'organizzazione manuale, particolarmente utile in situazioni di elevato carico di schede. L'implementazione dei Comandi Tab AI è stata sviluppata nel rispetto della privacy dell'utente: i dati relativi alle schede rimangono nel dispositivo dell'utente, mentre ai server viene inviato esclusivamente il prompt fornito. Opera sottolinea l'evoluzione della gestione delle schede, funzionalità introdotta 25 anni fa, e il suo ruolo nell'innovazione del settore. Oltre ai Comandi Tab AI, sono previste ulteriori implementazioni di funzionalità AI in Opera One, Opera GX e Opera Air, tra cui miglioramenti alla modalità di scrittura, ottimizzazione delle risposte di Aria per specifiche aree tematiche e la possibilità di interagire con Aria direttamente dalle schede del browser.