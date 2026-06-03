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OVHcloud ristruttura l'organizzazione per il segmento aziendale

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Vertici commerciali ridefiniti in sei Paesi e istituzione di una divisione dedicata ai progetti istituzionali e al settore della Difesa

OVHcloud ristruttura l'organizzazione per il segmento aziendale
03 giugno 2026 | 23.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La società multinazionale OVHcloud ha annunciato una riorganizzazione della propria struttura interna volta a consolidare la presenza nel segmento corporate e nel settore pubblico, in un contesto in cui le normative comunitarie e l'autonomia tecnologica condizionano i piani di transizione digitale delle grandi organizzazioni. Tra i principali progetti istituzionali in cui il gruppo è già coinvolto figura il framework Cloud III della Commissione Europea, un appalto aggiudicato a OVHcloud all'interno di un consorzio di imprese europee per la fornitura di servizi cloud protetti alle istituzioni comunitarie.

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La nuova configurazione manageriale, che diventerà pienamente operativa a partire dal 1° settembre 2026, vede la nomina di Bruno Ronsse nel ruolo di Chief Revenue Officer Corporate e membro del Comitato Esecutivo del gruppo. Ronsse coordinerà un team di dirigenti dislocato nei principali mercati del continente con l'obiettivo di supportare i clienti strategici e semplificare i processi di implementazione cloud e IA anche all'interno di contesti normativi fortemente regolamentati. La squadra commerciale sarà composta da Sylvie Houlière Mayca per i mercati di Francia, Belgio, Lussemburgo e area MEA, Emma Dennard per Regno Unito, Paesi Bassi, Paesi nordici e Canada, Helen Wohlfarth-Kuhn per Germania e Polonia e John Gazal per il mercato spagnolo.

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Marco Giletta, Managing Director Corporate OVHcloud

All'interno della nuova struttura organizzativa continentale focalizzata sul comparto aziendale, Marco Giletta, già inserito nella selezione dei cento manager di riferimento da Forbes Italia nel 2025, assume l'incarico di Managing Director Corporate per l'Italia. L'incarico riflette i piani di investimento della società sul mercato italiano, una manovra strategica che si inserisce nel solco dei recenti sviluppi tecnici locali, culminati con l'apertura del primo data center nazionale e l'attivazione della regione a tre zone di disponibilità (3-AZ).

Parallelamente alla riorganizzazione commerciale, le crescenti esigenze legate alla sicurezza nazionale hanno spinto l'azienda a strutturare una divisione interna dedicata esclusivamente al comparto della difesa a livello europeo. La responsabilità del coordinamento di questi team locali è stata affidata a Guy Fournier, con l'obiettivo di incrementare le capacità di risposta del gruppo verso quei progetti istituzionali che richiedono un approccio multi-locale conforme alle restrizioni di sicurezza europee.

Sul fronte delle partnership esterne, la società prevede l'attivazione di programmi mirati ad agevolare l'integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale sovrana per i partner strategici del segmento aziendale, una manovra che sul territorio francese vedrà il coinvolgimento operativo di Patrick Détriché. Sotto il profilo infrastrutturale globale, l'azienda gestisce attualmente una rete composta da oltre 500.000 server distribuiti in 46 data center dislocati su quattro continenti, fornendo servizi a un bacino di circa 1,6 milioni di clienti situati in oltre 140 Paesi.

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OVHcloud datacenter framework Cloud III della Commissione Europea intelligenza artificiale sovranità digitale cloud
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