PlayStation 5, sconti su console e giochi fino al 12 giugno

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che gli eventi e gli sconti sui giochi PlayStation relativi ai Days of Play, un evento speciale dedicato alla community PlayStation, continueranno fino al 12 giugno. Durante i Days of Play, gli abbonati a PlayStation Plus potranno usufruire di vantaggi esclusivi. Tra le novità, ci sono nuovi giochi mensili e titoli bonus che arricchiranno il Catalogo Giochi e quello dei Classici. Anche gli utenti di PlayStation VR2 saranno felici di scoprire nuove IP sviluppate appositamente per il visore di realtà virtuale. Inoltre, saranno disponibili avatar esclusivi ispirati alle principali produzioni di PlayStation Studios. Non mancano le nuove sfide e campagne riservate agli iscritti al programma di fedeltà PlayStation Stars, che offriranno l'opportunità di ampliare la propria collezione di collezionabili digitali. Per iscriversi a PlayStation Stars, basta accedere all'app PlayStation®, effettuare il login con il proprio ID PlayStation Network e cliccare sul logo PlayStation Stars in alto. Su PlayStation Store inoltre saranno disponibili offerte lampo della durata di 24 ore, non annunciate in anticipo. Inoltre, fino al 9 giugno, saranno attivi sconti su PlayStation Plus, sia per gli utenti già abbonati sia per i nuovi.

Una delle principali attrattive dei Days of Play sono le promozioni su console e giochi. Per la prima volta, sarà possibile acquistare la PlayStation 5 Digital Edition a un prezzo scontato. Ecco i dettagli delle offerte: PlayStation 5 Digital Edition al prezzo consigliato di €399.99, invece di €449.99, PlayStation 5 al prezzo consigliato di €499.99, invece di €549.99, PlayStation VR2 al prezzo consigliato di €499.99, invece di €599.99. Inoltre, ci saranno sconti significativi sui principali titoli per PlayStation 5 e PlayStation 4, disponibili sia su PlayStation Store che presso i principali rivenditori autorizzati. Alcuni esempi includono: Marvel’s Spider-Man 2 al prezzo consigliato di €59.99, invece di €79.99, Rise of the Ronin al prezzo consigliato di €59.99, invece di €79.99, God of War Ragnarök (PS5) al prezzo consigliato di €49.99, invece di €79.99, Horizon Forbidden West (PS5) al prezzo consigliato di €39.99, invece di €59.99, The Last of Us Part 2 Remastered al prezzo consigliato di €39.99, invece di €49.99.