Podcast-mania in Italia: boom di ascoltatori nel 2024, più di 17 milioni

Audible e Nielsen svelano i numeri di un mercato in continua espansione: sempre più italiani scelgono l'audio per informarsi e intrattenersi.

Nel 2024 l'ascolto di podcast in Italia è un trend che non accenna a diminuire, anzi è in costante crescita. Lo rivela l'ultima ricerca Nielsen per Audible, il servizio di audiolibri e podcast di Amazon Il numero di ascoltatori ha raggiunto i 17,2 milioni, con un incremento del 5% rispetto al 2023. Si conferma inoltre un aumento significativo della durata media di ascolto, che passa da 20,8 minuti nel 2023 a 24,5 minuti nel 2024. Ne parliamo con Juan Baixeras, Country Manager per Spagna e Italia di Audible.

La ricerca di Nielsen mostra una crescita non costante degli ascoltatori di podcast dal 2018. Potrebbe fornirci una panoramica di questa crescita e dei fattori che l'hanno influenzata?

Certamente, abbiamo osservato una crescita significativa nel numero di Italiani appassionati di audio negli ultimi sei anni. Nel 2018, quando abbiamo iniziato questa collaborazione con Nielsen, c'erano 10,2 milioni di ascoltatori di podcast in Italia. Oggi, sei anni dopo, questo numero è salito a 17,2 milioni, un aumento del 67%. Se guardiamo più da vicino agli ultimi anni, vediamo che nel 2022 c'erano 15,4 milioni di ascoltatori, con una crescita annuale del 7%. Nel 2023, abbiamo registrato un altro aumento del 7%, raggiungendo i 16,4 milioni di ascoltatori. Infine, nel 2024, la crescita è stata del 5%, portando il totale a 17,2 milioni.

Questa crescita esponenziale può essere attribuita a diversi fattori. In primo luogo, l'industria dell'audio si è consolidata in Italia e i podcast non sono più una novità. In Audible, abbiamo investito costantemente nella creazione di contenuti originali in lingua italiana di alta qualità, collaborando con i migliori talenti del settore. Inoltre, l'aumento della disponibilità di podcast e la facilità di accesso attraverso varie piattaforme hanno sicuramente contribuito a questa crescita. Infine, il valore aggiunto del multitasking, ovvero la possibilità di ascoltare podcast mentre si svolgono altre attività, ha reso questo formato ancora più attraente per gli italiani.

Audible ha investito molto nella produzione di contenuti originali. Qual è l'importanza di questi contenuti per la crescita del mercato e quali sono alcuni esempi di successo?

I contenuti originali sono il cuore della nostra attività e svolgono un ruolo fondamentale nella crescita del mercato. Offrono un'esperienza sonora unica e di alta qualità, che attrae nuovi ascoltatori e fidelizza quelli esistenti. Abbiamo prodotto oltre 200 originali in Italia, collaborando con case di produzione, sound designer e voci di talento. Alcuni esempi di successo includono podcast come "Il Dito di Dio" di Roberto Saviano, "Provincia Capitale" e "Morgana". Inoltre, i nostri originali si prestano bene alla complementarietà con altri formati culturali. Ad esempio, abbiamo realizzato adattamenti audio di graphic novel come "Marvel's Wastelanders" e "Diabolik", dimostrando come questi contenuti possano trovare nuova vita nel formato audio.

La ricerca evidenzia che il multitasking è uno dei principali modi in cui vengono fruiti podcast e audiolibri. Come pensate che questo influenzi il modo in cui i creatori di contenuti progettano e producono contenuti audio?

Il multitasking è una realtà innegabile nel consumo di contenuti audio. Che si tratti di fare le faccende domestiche, di spostarsi o di fare una passeggiata, molte persone ascoltano podcast mentre svolgono altre attività. Ma non credo che ciò influenzi più di tanto il modo in cui i contenuti audio vengono prodotti. Per noi, la qualità è sempre prioritaria.

La ricerca indica anche un interesse crescente per contenuti provenienti da altri media, come ad esempio i podcast Marvel. Come pensate di sfruttare questa tendenza per attrarre un pubblico più ampio?

L'introduzione di marchi e concetti provenienti da altri media è una strategia efficace per attrarre un pubblico più ampio e avvicinare all'audio persone che potrebbero non aver mai ascoltato un podcast originale. Collaborazioni come quelle con Marvel o l'adattamento di Diabolik dimostrano il potenziale di questa strategia. Questi contenuti familiari e riconoscibili suscitano l'interesse degli ascoltatori e li introducono al mondo dei podcast originali. Continueremo a esplorare queste opportunità, cercando di creare contenuti audio coinvolgenti e di alta qualità che attirino un pubblico sempre più vasto. Il mercato italiano dei podcast è in forte crescita e Audible sta svolgendo un ruolo chiave in questa espansione. Grazie agli investimenti nella produzione di contenuti originali di qualità e all'attenzione alle nuove tendenze di consumo, Audible sta contribuendo a rendere l'audio sempre più popolare e accessibile a tutti.