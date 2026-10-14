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PS5, la nuova edizione total black è un'esclusiva per il Giappone

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Sony lancia una versione digitale opaca a prezzo contenuto per il mercato nipponico, affiancata da un lettore ottico coordinato venduto separatamente

PS5, la nuova edizione total black è un'esclusiva per il Giappone
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14 ottobre 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sony Interactive Entertainment ha svelato una nuova variante della sua ammiraglia da salotto: la PlayStation 5 Digital Edition Midnight Black debutterà il 19 novembre sul mercato giapponese al prezzo di 55.000 yen, equivalenti a circa 350 euro. L'hardware adotta una finitura interamente nera opaca sia per la scocca che per il controller DualSense incluso nella confezione, allontanandosi dai recenti modelli a tema più appariscenti per proporre un'estetica minimale.

L'operazione riprende la strategia commerciale inaugurata lo scorso anno dal produttore nipponico, mirata a offrire sul mercato interno una configurazione accessibile a fronte dei rincari che hanno progressivamente spinto i listini internazionali della piattaforma fino a 599 dollari. La proposta presenta tuttavia precisi vincoli d'uso: il sistema è configurabile unicamente in lingua giapponese e l'accesso ai servizi digitali è limitato ai soli account PlayStation Network registrati in Giappone.

Trattandosi di una configurazione priva di lettore per supporti fisici, gli utenti interessati all'utilizzo dei dischi dovranno acquistare a parte il modulo esterno, che per l'occasione verrà distribuito nella medesima tinta Midnight Black a 11.980 yen. Al di fuori del Giappone, l'unica soluzione per ottenere un risultato estetico identico sulle console già distribuite rimane l'acquisto separato delle scocche ufficiali nere da applicare sull'hardware standard.

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PS5 midnight black videogiochi Sony
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