PS5 Slim, arrivano i bundle con Astro Bot

Sony Interactive Entertainment Italia ha comunicato l'introduzione di due nuovi bundle dedicati alla console PlayStation 5 Slim, la cui commercializzazione è fissata per il giorno 14 marzo. L'offerta si articola in due varianti, differenziate sia per la tipologia di console inclusa che per il relativo prezzo di vendita. La prima opzione prevede l'abbinamento della console PS5 standard al gioco ASTRO BOT, con un prezzo al pubblico di 499,99 euro. La seconda proposta, invece, combina la versione digitale della console PS5 con lo stesso titolo, ad un costo di 399,99 euro. In entrambi i casi, l'utente avrà accesso a una copia digitale del gioco ASTRO BOT, sviluppato da Team Asobi.

Questo titolo si inserisce nel genere platform e narra le vicende di Astro, un personaggio robotico impegnato in un viaggio attraverso sei diverse galassie. La missione principale del protagonista consiste nel recupero dei membri del suo equipaggio, dispersi a seguito della distruzione della loro nave madre, la PlayStation 5. Nel corso della sua avventura, Astro incontrerà personaggi legati alla storia del marchio PlayStation, affrontando sfide che richiederanno l'utilizzo delle funzionalità offerte dal controller DualSense. La distribuzione dei bundle avverrà tramite i canali di vendita autorizzati, sia fisici che online, nonché attraverso la piattaforma digitale Direct.PlayStation.com, gestita direttamente da Sony.