Solidarietà e infanzia: il bilancio della quinta edizione di "Giocattolo Sospeso"

Si è conclusa con numeri in crescita la quinta edizione di Giocattolo Sospeso, il progetto di solidarietà promosso da Assogiocattoli all'interno della campagna "Gioco per Sempre". L'iniziativa, svoltasi tra il 20 novembre 2025 e il 6 gennaio 2026, ha registrato una partecipazione capillare su tutto il territorio nazionale, confermando l'efficacia di un modello di dono ispirato alla tradizione del "caffè sospeso".

I numeri della solidarietà: 304 città coinvolte

L'edizione 2025 ha visto la partecipazione di tutte le 20 regioni italiane e della Repubblica di San Marino. I dati finali indicano che sono stati raccolti oltre 54.000 giocattoli, portando il totale delle donazioni effettuate nei cinque anni di vita del progetto a superare quota 124.000.

A sostenere questa rete logistica sono stati 479 punti di raccolta, con una nota di rilievo per i negozi di vicinato, il cui numero è raddoppiato rispetto all'anno precedente. La distribuzione delle strenne natalizie a case famiglia e strutture ospedaliere è stata coordinata da 145 enti benefici. A livello territoriale, Lombardia, Piemonte e Lazio si sono distinte per il maggior numero di punti vendita aderenti.

Inclusione e cultura del dono

Il progetto non ha coinvolto solo privati cittadini, ma ha visto la partecipazione di aziende che hanno contribuito con donazioni spontanee o garantendo visibilità gratuita all'iniziativa, come avvenuto tramite i circuiti ledwall nelle principali aree urbane di Milano, Roma e Torino.

“I risultati di questa quinta edizione di Giocattolo Sospeso ci riempiono di orgoglio e confermano quanto il gioco sia un linguaggio universale di inclusione, solidarietà e speranza”, ha dichiarato Genesio Rocca, Presidente di Assogiocattoli. Secondo Rocca, la risposta del Paese dimostra che la cultura del dono è radicata: “Abbiamo dimostrato che, quando si fa rete, anche un piccolo gesto può generare un grande cambiamento”.

Prospettive future e Giornata Mondiale dell'Infanzia

L'iniziativa si inserisce in una strategia più ampia volta a promuovere il gioco come diritto fondamentale e strumento di coesione sociale. Proprio per la valenza istituzionale del progetto, la sesta edizione è già stata confermata: il via ufficiale è previsto per il 20 novembre 2026, in concomitanza con la Giornata Mondiale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Tutte le informazioni sui punti di raccolta e sulle modalità di adesione restano disponibili sul portale ufficiale giocattolosospeso.it.