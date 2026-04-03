Sony Interactive Entertainment acquisisce Cinemersive Lab

Sony Interactive Entertainment ha ufficializzato l'acquisizione di Cinemersive Labs, realtà con sede nel Regno Unito fondata nel 2022 e focalizzata sullo sviluppo di soluzioni basate su machine learning e visione artificiale. L'operazione si inserisce nella strategia di espansione tecnologica della casa di PlayStation, decisa a consolidare internamente competenze specifiche per la gestione di grafiche computazionali sempre più complesse e stratificate.

Il team di Cinemersive Labs verrà integrato nel Visual Computing Group di Sony, una divisione strategica dedicata all'avanzamento delle tecnologie grafiche di ultima generazione. La collaborazione mirerà a implementare nuovi modelli di apprendimento automatico direttamente nel cuore dei motori di gioco, con il fine di ottimizzare le tecniche di rendering e migliorare la resa estetica complessiva. Questo approccio permetterà di gestire in modo più fluido la complessità dei mondi digitali, garantendo prestazioni elevate senza sacrificare i dettagli minimi.

L'investimento punta a ridefinire gli standard della fedeltà visiva per i giocatori, cercando soluzioni innovative che possano superare i limiti attuali dell'hardware attraverso l'ottimizzazione software. Attraverso l'uso della computer vision, Sony intende sbloccare nuovi livelli di realismo e interazione visiva, confermando la centralità della ricerca scientifica applicata nel settore dell'intrattenimento interattivo moderno.