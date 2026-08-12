Sony svela la PS5 dedicata a Wolverine in edizione limitata

Il bundle con console digital edition, cover e DualSense richiama gli artigli e la ferocia del mutante Marvel. I preordini partono il 19 agosto, in attesa del lancio del gioco il 15 settembre

Sony e Insomniac Games hanno presentato una nuova linea di hardware dedicata a Marvel's Wolverine, in vista dell'uscita del gioco su PS5 fissata per il 15 settembre. Al centro dell'iniziativa c'è il bundle PS5 Edizione digitale Marvel's Wolverine Battle Yellow Limited Edition, che abbina la console a un controller DualSense coordinato e a una copia del gioco.

Il design si ispira al costume Battle Reborn indossato da Logan nel titolo Insomniac, con una finitura giallo acceso attraversata da segni che richiamano i tagli degli artigli in adamantio. La stessa lavorazione compare sul DualSense, disponibile anche come accessorio a sé stante, mentre le cover della console lasciano intravedere l'interno della PS5 attraverso le incisioni.

A firmare la grafica è stato Jock, illustratore scozzese noto per i suoi lavori a fumetti, che ha collaborato alla realizzazione delle key art di Marvel's Wolverine e ha portato nel progetto uno stile disegnato a mano libera. Marcus Smith di Insomniac Games ha sottolineato come le illustrazioni di Jock riescano a restituire la natura brutale e cinetica del personaggio, in particolare nel rapporto con i suoi artigli indistruttibili.

Accanto alla variante Battle Yellow, pensata sia per il bundle sia per le cover standalone di PS5 e PS5 Pro, Sony ha annunciato anche una seconda linea dedicata esclusivamente a PS5 Pro: la Marvel's Wolverine Adamantium Limited Edition. In questo caso il richiamo è allo scheletro rivestito di adamantio del personaggio, reso con una finitura metallizzata che accomuna le cover della console e il relativo controller DualSense.

Il bundle console e il controller Battle Yellow saranno acquistabili tramite il sito diretto di PlayStation e presso rivenditori selezionati; le cover per PS5 e PS5 Pro, in entrambe le varianti Battle Yellow e Adamantium, saranno invece riservate al negozio ufficiale online di PlayStation. I preordini apriranno il 19 agosto alle 10:00 ora locale, mentre l'arrivo sugli scaffali è previsto in quantità limitata a partire dal 15 settembre, giorno del lancio di Marvel's Wolverine.