circle x black
Cerca nel sito
 

Sony svela la PS5 dedicata a Wolverine in edizione limitata

sponsor

Il bundle con console digital edition, cover e DualSense richiama gli artigli e la ferocia del mutante Marvel. I preordini partono il 19 agosto, in attesa del lancio del gioco il 15 settembre

Sony svela la PS5 dedicata a Wolverine in edizione limitata
12 agosto 2026 | 13.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sony e Insomniac Games hanno presentato una nuova linea di hardware dedicata a Marvel's Wolverine, in vista dell'uscita del gioco su PS5 fissata per il 15 settembre. Al centro dell'iniziativa c'è il bundle PS5 Edizione digitale Marvel's Wolverine Battle Yellow Limited Edition, che abbina la console a un controller DualSense coordinato e a una copia del gioco.

Il design si ispira al costume Battle Reborn indossato da Logan nel titolo Insomniac, con una finitura giallo acceso attraversata da segni che richiamano i tagli degli artigli in adamantio. La stessa lavorazione compare sul DualSense, disponibile anche come accessorio a sé stante, mentre le cover della console lasciano intravedere l'interno della PS5 attraverso le incisioni.

A firmare la grafica è stato Jock, illustratore scozzese noto per i suoi lavori a fumetti, che ha collaborato alla realizzazione delle key art di Marvel's Wolverine e ha portato nel progetto uno stile disegnato a mano libera. Marcus Smith di Insomniac Games ha sottolineato come le illustrazioni di Jock riescano a restituire la natura brutale e cinetica del personaggio, in particolare nel rapporto con i suoi artigli indistruttibili.

Accanto alla variante Battle Yellow, pensata sia per il bundle sia per le cover standalone di PS5 e PS5 Pro, Sony ha annunciato anche una seconda linea dedicata esclusivamente a PS5 Pro: la Marvel's Wolverine Adamantium Limited Edition. In questo caso il richiamo è allo scheletro rivestito di adamantio del personaggio, reso con una finitura metallizzata che accomuna le cover della console e il relativo controller DualSense.

Il bundle console e il controller Battle Yellow saranno acquistabili tramite il sito diretto di PlayStation e presso rivenditori selezionati; le cover per PS5 e PS5 Pro, in entrambe le varianti Battle Yellow e Adamantium, saranno invece riservate al negozio ufficiale online di PlayStation. I preordini apriranno il 19 agosto alle 10:00 ora locale, mentre l'arrivo sugli scaffali è previsto in quantità limitata a partire dal 15 settembre, giorno del lancio di Marvel's Wolverine.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Wolverine Marvel DualSense PS5 videogiochi bundle edizione limitata
Vedi anche
Brian May in Spagna a caccia dell'eclissi solare sulle note dei Pink Floyd - Video
Terremoto in Colombia, donna estratta viva dopo 36 ore: la commozione dopo il salvataggio - Video
Ballando con le stelle, Eugenio Finardi nuovo concorrente: "Cosa potevo sognare di più?" - Video
Etna, nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove: le immagini
Mercati volatili, frena il petrolio e si rafforza ancora l'oro - Video
Salvini: "Report avanti senza Ranucci? Sì, serve una pausa" - Video
A Roma 88enne sventa truffa del finto carabiniere, le immagini dell'arresto - Video
Margot Sikabonyi: "Derisa per le rughe? Io ne sono fiera, raccontano la mia storia" - Video
News to go
Caldo estremo sull'Italia fino a Ferragosto
Caso Ranucci, Lavitola lascia caserma carabinieri e viene condotto in carcere - Video
Delfini a pochi metri dalla riva in Romagna tra acrobazie e giochi d'acqua - Video
Mini riforma del bollo auto, le novità


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza