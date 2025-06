The Witcher 4, nuova demo tecnica svela grafica incredibile

Il nuovo capitolo della saga The Witcher si mostra in una demo tecnica ambientata nella regione inedita di Kovir: CD Projekt RED presenta le tecnologie di Unreal Engine 5 che daranno forma a un mondo aperto immersivo, realistico e fluido a 60 fps su console di nuova generazione

CD Projekt RED ha svelato una nuova demo tecnica e un trailer cinematografico di The Witcher IV in occasione dello State of Unreal 2025, confermando l’utilizzo del motore Unreal Engine 5 per lo sviluppo del nuovo capitolo della saga. La dimostrazione, realizzata in collaborazione con Epic Games, è stata mostrata in esecuzione su una console PlayStation 5 a 60 fotogrammi al secondo con ray tracing attivo. Durante l’apertura dell’Unreal Fest 2025, il team di sviluppo polacco è salito sul palco al fianco di Epic Games per presentare un’anteprima tecnica ambientata nella regione di Kovir, al suo debutto nella serie videoludica. La demo segue la protagonista Ciri, accompagnata dal cavallo Kelpie, attraverso paesaggi montani e foreste fino alla città portuale di Valdrest, offrendo una panoramica delle tecnologie adottate per supportare il mondo aperto del gioco.

Lo studio ha illustrato nel dettaglio l’integrazione delle funzionalità avanzate dell’Unreal Engine 5. Tra queste, spiccano il nuovo Unreal Animation Framework per l’animazione dei personaggi, il rendering della vegetazione con tecnologia Nanite Foliage, il sistema MetaHuman con supporto per folle dinamiche tramite Mass AI, e il caricamento ambientale rapido grazie alla funzione FastGeo Streaming. La demo evidenzia come questi strumenti, alcuni sviluppati direttamente da CD Projekt RED in collaborazione con Epic, contribuiscano a migliorare fedeltà visiva e prestazioni mantenendo fluidità a 60 FPS anche in ambientazioni di grandi dimensioni.

Dal 2022, anno dell’annuncio della collaborazione tra le due aziende, CD Projekt RED lavora attivamente con Epic Games per espandere le capacità del motore in ambito open world e adattarlo alla propria visione progettuale. Le tecnologie mostrate saranno progressivamente messe a disposizione della community di sviluppatori con la versione 5.6 di Unreal Engine, favorendo l’adozione di ambienti interattivi sempre più realistici e performanti. In un comunicato stampa, Michal Nowakowski, co-CEO di CD Projekt RED, ha commentato: “Abbiamo intrapreso questa partnership con Epic Games per spingere oltre i limiti dello sviluppo open world. Mostrare oggi un’anteprima operativa a 60 FPS su PlayStation 5 rappresenta un traguardo importante, ma il lavoro è ancora in corso. Continueremo a innovare nel corso dello sviluppo di The Witcher IV.”

Anche Tim Sweeney, fondatore e CEO di Epic Games, ha sottolineato il valore della collaborazione: “CD Projekt RED è tra i migliori studi al mondo nello sviluppo di mondi aperti. Il loro contributo è fondamentale per perfezionare funzionalità che saranno utili a tutti gli sviluppatori Unreal Engine.” The Witcher IV è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series e PC. La data di uscita non è stata ancora annunciata.