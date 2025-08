Tinder svela l'identikit del single estivo: le regole dell'amore tra mare, montagna e relax

Tinder , per mezzo di un comunicazione ufficiale, offre uno sguardo privilegiato sulle preferenze dei single italiani, svelando un identikit preciso di chi cerca un'esperienza estiva indimenticabile. Dai profili degli utenti emergono trend chiari: la parola d'ordine è autenticità, tra un tuffo in mare, un'escursione in montagna e una partita a carte sotto l'ombrellone.

Il dibattito tra mare e montagna si riaccende ogni anno, e le bio degli utenti di Tinder rivelano una tendenza netta ma sorprendente. Il desiderio di spiaggia vince ancora, con le menzioni del "mare" in crescita del +39% rispetto allo scorso anno. Che si tratti di un aperitivo in riva all'acqua, una birra al tramonto o una semplice nuotata, la spiaggia rimane lo scenario prediletto per gli incontri estivi. Tuttavia, la montagna non è da meno: ha registrato una crescita ancora più sorprendente, con un +41% di menzioni in più. Questo dato suggerisce una voglia crescente di avventura, escursioni e paesaggi incontaminati, dimostrando che l'estate italiana si vive anche ad alta quota.

Tra le parole chiave più utilizzate nelle bio, emerge un desiderio comune di spensieratezza. Il termine "rilassarsi" segna un notevole +76%, seguito da "relax" (+39%) e "divertimento" (+35%). Questi dati indicano che gli utenti italiani su Tinder desiderano meno stress e più momenti genuini, all'insegna di cene senza fretta e risate sotto il sole. Il quadro è completato da passioni in crescita come il "viaggiare" (+20%) e il "mangiare" (+33%), che raccontano un'estate tutta da assaporare, preferibilmente in compagnia.

L'estate si vive in modi diversi e i profili lo confermano. C'è chi non rinuncia al movimento e all'avventura, con menzioni in aumento per attività come le "passeggiate" (+50%), il SUP (+29%), il trekking (+28%) o il padel (+26%). Dall'altro lato, un numero crescente di utenti preferisce un ritmo più lento, dedicandosi a hobby come il burraco (+29%), la briscola (+21%) o le parole crociate (+76%). Il denominatore comune resta la ricerca di una persona che condivida la stessa visione di vacanza perfetta.

Con la funzione Tinder Passport, la curiosità si spinge oltre i confini nazionali: i paesi con cui gli italiani generano più match sono Stati Uniti, Spagna, Francia e Germania. Per la community LGBTQ+, inoltre, Passport non è solo uno strumento per viaggiare virtualmente, ma anche un modo per pianificare vacanze in mete sicure e inclusive.

Anche la musica riveste un ruolo cruciale: brani come "DAISIES" di Justin Bieber e "Ordinary" di Alex Warren sono tra i più popolari nei profili, riflettendo un mix di romanticismo e voglia di lasciarsi andare, perfetto per chi cerca una connessione in sintonia con la propria "vibe" estiva.