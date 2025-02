Wikipedia riconosciuta come bene pubblico digitale

In un'era dominata dall'informazione digitale, l'accesso libero e affidabile alla conoscenza si erge come un faro di progresso e sviluppo umano. In questo contesto, l'enciclopedia online Wikipedia ha ottenuto un riconoscimento significativo: è stata ufficialmente riconosciuta come bene pubblico digitale dalla Digital Public Goods Alliance (DPGA), un'iniziativa promossa dalle Nazioni Unite che si impegna a catalogare e promuovere risorse digitali che contribuiscono al bene comune. Il riconoscimento sottolinea il ruolo cruciale di Wikipedia come fonte di informazione globale, accessibile a tutti e in grado di promuovere un accesso equo e illimitato alla conoscenza. La sua natura aperta e collaborativa, con una comunità di volontari che contribuisce costantemente all'aggiornamento e alla verifica delle informazioni, la rende uno strumento unico nel suo genere.

L'impegno di Wikipedia per la diffusione della conoscenza si allinea perfettamente con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, che mirano a promuovere un mondo più equo e sostenibile per tutti. La Wikimedia Foundation, l'organizzazione senza scopo di lucro che gestisce Wikipedia, si impegna a collaborare con istituzioni internazionali, governi e organizzazioni della società civile per garantire che l'accesso alla conoscenza rimanga un diritto fondamentale per tutti.