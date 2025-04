A quasi 100 giorni dall'inizio del suo mandato, che cadono martedì, Donald Trump sta affrontando una crescente opposizione al suo programma, e si trova a dover fare i conti con un indice di gradimento in calo. Lo rivela un sondaggio Washington Post-ABC News-Ipsos da cui emerge come l'indice di gradimento complessivo del presidente americano sia sceso rispetto a due mesi fa: solo il 39% degli americani adulti approva il modo in cui Trump sta gestendo il suo mandato, rispetto al 55% che disapprova (di cui il 44% fortemente). A febbraio, questi dati erano positivi per il 45% e negativi per il 53%.

Trump e i suoi predecessori

Nessun presidente in tempi moderni si è mosso più rapidamente di Trump nel rimodellare in così ampia parte il governo e alcune istituzioni esterne, iniziative che hanno causato notevoli disagi a individui, istituzioni e mercati finanziari e hanno prodotto una raffica di azioni legali da parte degli oppositori, che Trump sta contestando.

Tra gli elettori registrati, il peggioramento è ancora più evidente. A febbraio, il 48% degli elettori registrati gli dava una valutazione positiva, contro il 51% negativa. Oggi i numeri sono per il 42% positivi e il 55% negativi.

L'indice di gradimento generale di Trump è più basso di quello di qualsiasi altro presidente al traguardo dei 100 giorni del primo o del secondo mandato.

Ai 100 giorni del loro primo mandato, il 42% del campione approvava la gestione Trump e il 52% quella del Presidente Joe Biden. La maggior parte dei presidenti gode di una fase di giudizio positivo durante i primi mesi di mandato, per poi vedere il proprio indice di gradimento ridursi nel corso del primo anno. Trump potrebbe essere un'eccezione, sottolinea il Washington Post.

Dai dazi all'immigrazione, i temi controversi

Guardando alle singole tematiche, emerge che più di 6 persone su 10 disapprovano la sua gestione dell'economia, le relazioni degli Stati Uniti con altri Paesi, l'applicazione di dazi sui beni importati e la sua gestione delle recenti turbolenze dei mercati finanziari.

Maggioranze più ridotte disapprovano la sua gestione del governo federale e il modo in cui si occupa del ceto medio. Anche per quanto riguarda l'immigrazione, questione chiave per il presidente, il 53% disapprova il modo in cui sta gestendo la situazione, anche se ci sono elementi delle sue politiche che godono di un certo sostegno.

La maggior parte degli americani afferma che il Presidente si sta spingendo troppo avanti nel voler espandere il potere della presidenza, nel licenziare dipendenti pubblici per ridurre le dimensioni della forza lavoro federale, nel chiudere agenzie federali e nel contrastare gli avversari politici.

La maggioranza dei votanti (51%) afferma che Trump ha esagerato nel tentativo di porre fine agli sforzi per aumentare la diversità nei posti di lavoro governativi e privati, mentre il 48% afferma che ha esagerato con le sue politiche di deportazione degli immigrati privi di documenti. Ma su questo punto la metà del campione afferma o che Trump sta gestendo le deportazioni in modo corretto (34%) o che non si sta spingendo abbastanza in là (16%).