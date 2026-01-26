circle x black
Yoshi ruba la scena: il nuovo trailer di Super Mario Galaxy Il Film

Il prossimo capitolo cinematografico di Nintendo introduce il celebre compagno d'avventure di Mario insieme a riferimenti storici come Birdo e i classici fiori di fuoco. La pellicola arriverà nelle sale il primo aprile

26 gennaio 2026 | 11.05
Redazione Adnkronos
L'attesa per la trasposizione cinematografica di Super Mario Galaxy si arricchisce di nuovi dettagli grazie all'ultimo trailer ufficiale, che sposta l'attenzione su uno dei personaggi più iconici e amati del franchise. Yoshi fa finalmente la sua comparsa sul grande schermo, confermandosi come l'elemento centrale della nuova clip e attirando l'interesse del pubblico grazie a una resa estetica che ne esalta i tratti caratteristici. La presenza del dinosauro verde non rappresenta solo un’aggiunta visiva, ma sembra suggerire un ruolo di rilievo all'interno della narrazione che caratterizzerà la pellicola.

Oltre al debutto di Yoshi, il trailer è denso di richiami tecnici e citazioni dedicate agli appassionati storici della saga. Tra le sequenze si distinguono chiaramente Mario e Luigi mentre utilizzano i potenziamenti dei fiori di fuoco, ma la sorpresa maggiore per i fan di lunga data è rappresentata dall'apparizione di Strutzi (Birdo in inglese), figura introdotta originariamente in Super Mario Bros. 2. Questi riferimenti puntano a consolidare un universo narrativo coerente, capace di unire l'estetica moderna dei capitoli ambientati nello spazio alla tradizione classica di Nintendo. L'uscita di Super Mario Galaxy Il Film è ufficialmente fissata per il prossimo primo aprile nelle sale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
