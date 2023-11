Tolkien, Meloni alla mostra: "Molto bella e completa, ringrazio Sangiuliano" - Foto

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata oggi in visita alla mostra 'Tolkien: uomo, professore, autore'. "Una bella pagina di cultura; una mostra molto bella e completa, ricca di molte cose che non conoscevo; una mostra molto viva che fa una ricostruzione molto bella non solo delle opere, che sono note, ma anche dell'uomo Tolkien", ha detto la premier. "Quando studiavo la Letteratura, a me piaceva molto scoprire e capire cosa ci fosse nella vita dell'autore, perché aiuta a legger meglio le sue opere - ha sottolineato Meloni - Questa è una mostra che, da questo punto di vista, fa un salto di qualità, per cui ringrazio il ministro Sangiuliano, la Galleria nazionale di Arte moderna di Roma e i curatori: è una bella pagina di cultura".