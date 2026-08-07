Guccini, Meloni: "Livoroso con me, ma continuo a cantare le sue canzoni. Lo ringrazio per averci regalato emozioni"
La presidente del Consiglio ricorda così il cantautore morto oggi all'età di 86 anni
La presidente del Consiglio ricorda così il cantautore morto oggi all'età di 86 anni
Fondato dal cantuatore nel 1970 insieme a Padre Michele Casali, lo storico locale è stato rilevato da Bolognini nel 2017: "A settembre siamo pronti a ripartire, speravamo ci fosse anche lui"
'Dio è morto', nel 1967, è il brano che segna una svolta nella canzone d’autore italiana
A renderlo noto la famiglia. Il decesso è avvenuto a Pavana: aveva 86 anni. E' stato considerato a lungo il cantautore 'politicizzato' per eccellenza, un giudizio a cui hanno di certo contribuito le risonanze che si sono sempre colte fra le parole delle sue canzoni