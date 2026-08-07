Lutto nella musica Morto Francesco Guccini, addio al cantastorie principe della canzone d'autore

A renderlo noto la famiglia. Il decesso è avvenuto a Pavana: aveva 86 anni. E' stato considerato a lungo il cantautore 'politicizzato' per eccellenza, un giudizio a cui hanno di certo contribuito le risonanze che si sono sempre colte fra le parole delle sue canzoni