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Francesco Guccini - (Ipa)
Lutto nella musica

Morto Francesco Guccini, addio al cantastorie principe della canzone d'autore

A renderlo noto la famiglia. Il decesso è avvenuto a Pavana: aveva 86 anni. E' stato considerato a lungo il cantautore 'politicizzato' per eccellenza, un giudizio a cui hanno di certo contribuito le risonanze che si sono sempre colte fra le parole delle sue canzoni



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