pippo baudo

Pippo Baudo
La tv piange

E' morto Pippo Baudo, il signore della tv italiana. Aveva 89 anni

Popolare conduttore televisivo e radiofonico, ha condotto tredici Festival di Sanremo e decine di programmi di successo, da Canzonissima a Domenica In. Meloni: "Il suo volto e la sua voce hanno accompagnato intere generazioni". Giuli: "Ha saputo raccontare l'Italia e le sue trasformazioni"



