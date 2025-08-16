Pippo Baudo, Belli: "Un vero maestro di tv, grande punto di riferimento"
"Continuerò sempre a guardare attentamente il suo stile" dice all'Adnkronos
"Non ricordo di aver mai parlato di share con lui; c'era la velleità di fare un programma che piacesse davvero al pubblico"
L'omaggio della politica al presentatore e conduttore scomparso a 89 anni
"Al di là di come è andata tra noi spero di rincontrarlo lassù e farci 4 risate"
Pioggia di messaggi per la scomparsa dell'89enne conduttore e presentatore
Le tante curiosità della carriera del popolare conduttore della tv
Due figli e tre nipoti, era diventato anche bisnonno. Da Alida Chelli a Katia Ricciarelli, le donne della sua vita
La conduttrice rende omaggio al signore della tv: "Grata per sempre"
Popolare conduttore televisivo e radiofonico, ha condotto tredici Festival di Sanremo e decine di programmi di successo, da Canzonissima a Domenica In. Meloni: "Il suo volto e la sua voce hanno accompagnato intere generazioni". Giuli: "Ha saputo raccontare l'Italia e le sue trasformazioni"