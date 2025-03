Tre anni di guerra in Ucraina, Meloni al G7: “Priorità pace giusta e duratura”

In occasione del terzo anniversario dall’inizio del conflitto in Ucraina, il Capo del Governo ha partecipato alla riunione in videoconferenza dei leader del G7, organizzata dalla Presidenza di turno canadese, alla quale ha partecipato anche il Presidente ucraino Zelensky. “L’Italia c’è stata in questi tre anni difficili e ci sarà, insieme al resto d’Europa e dell’Occidente per un futuro di sovranità, prosperità e soprattutto di libertà”, le parole di Giorgia Meloni agli altri leader. Nel corso del suo intervento, il Premier ha ribadito “la priorità dell’Italia di costruire, insieme ai Paesi partner e all’Ucraina, una pace giusta e duratura. Una prospettiva possibile grazie all’eroica resistenza del popolo ucraino e al sostegno occidentale, che dovrà basarsi sulla definizione di garanzie di sicurezza reali ed efficaci, necessarie a scongiurare futuri conflitti”.

