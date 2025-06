Tributi indiretti, via libera del Consiglio dei ministri al Testo unico

Nella seduta del Consiglio dei ministri di lunedì 26 maggio il principale provvedimento riguarda l’approvazione in via preliminare di un decreto legislativo che introduce il Testo unico delle disposizioni in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. In ottica di semplificazione del sistema fiscale e tributario, il Testo raccoglie in maniera organica le norme vigenti, prevedendo l’abrogazione dei numerosi provvedimenti ad oggi in vigore. Nello specifico, le nuove disposizioni riguardano: imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e sulle donazioni, imposta di bollo, imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione, imposta sul valore delle attività finanziarie estere, imposte sostitutive e agevolazioni attinenti all’imposta di registro e ad altri tributi indiretti diversi dall’iva.

