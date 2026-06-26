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Ultimi sondaggi, lo stato di salute dei partiti

26 giugno 2026 | 11.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il sondaggio Swg per il TgLa7 del 22 giugno vede Fn di Roberto Vannacci non prendere il largo sulla Lega, che, nonostante le difficoltà interne, si ritrova avanti seppur per uno 0,1 per cento. In generale, questa settimana l'orientamento di voto degli italiani vede, tra i partiti maggiori, in calo Fratelli d'Italia -0,2%, Partito Democratico -0,3% e il Movimento 5 Stelle -0,1%. In risalita Forza Italia +0,2%, Verdi e Sinistra e Lega +0,1%. Stabile Futuro Nazionale. Tra i partiti minori in risalita Azione +0,2% e Italia Viva +0,1%. Cala dello 0,1% Noi Moderati, stabili Più Europa. La crescita di Futuro Nazionale resta al centro dell’attenzione dei sondaggisti, soprattutto in relazione alla collocazione che sceglierà in vista delle prossime elezioni. Secondo quanto rilevato da Noto Sondaggi per Il Giornale, percorrere strade separate premierebbe maggiormente sia la coalizione di governo che il partito dell'ex generale. Futuro Nazionale, infatti, raggiungerebbe il 6% di consensi se si presentasse da solo alle urne, mentre in alleanza si fermerebbe al 4%. La separazione dai vannacciani farebbe bene anche al centrodestra, che mantenendo l'assetto Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati conquisterebbe 0,5 punti percentuali in più e arriverebbe al 45,5%. Un dato superiore a quello del campo largo, che si fermerebbe invece al 42%. Il sondaggio realizzato dall'istituto Noto prende in analisi anche il peso sulle percentuali di voto di una possibile alleanza tra il centrodestra e Futuro Nazionale. Nel caso in cui il partito di Roberto Vannacci siglasse un accordo con le forze di governo tutti i partiti perderebbero consensi, a iniziare dallo stesso gruppo dell'ex generale, che scenderebbe dal 6% al 4%. Fratelli d'Italia passerebbe dal 29% al 27%, registrando la perdita di voti più significativa tra i partiti di coalizione (-2%). Forza Italia scenderebbe dal 7,5% al 6,5%, perdendo un punto. Stesso calo anche per Noi Moderati, che vedrebbe più che dimezzato il suo elettorato, passando dall'1,5% allo 0,5%. La perdita più contenuta, invece, sarebbe per la Lega: dal 6,5% al 6%. Questo dato suggerisce che gran parte dell'elettorato leghista maggiormente sensibile ai messaggi di Vannacci abbia già compiuto il proprio spostamento politico.

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elezioni coalizione centrodestra voto partiti
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