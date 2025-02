Al via i percorsi di Alta Formazione manageriale in sanità dell’Università di Ferrara

Hanno preso il via ieri, venerdì 7 febbraio, nell’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara, due consolidati percorsi di Alta Formazione manageriale in sanità: il Master di II livello in “Economia e Management dei Servizi Sanitari” e il Corso di Perfezionamento in “Management per aspiranti direttori di strutture sanitarie complesse”.

I percorsi, accreditati dal Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna, sono giunti rispettivamente alla ventesima e alla tredicesima edizione, confermandosi tra le iniziative di punta della Unife Master School per la formazione post-laurea.

Rivolti a dirigenti sanitari, professionisti dell’area amministrativa, tecnica e del comparto sanitario, i corsi offrono un mix efficace di competenze accademiche e pratiche. Già nella prima giornata di lezioni, le partecipanti e i partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con docenti di alto profilo, come la Dottoressa Nicoletta Natalini, Direttrice Generale delle aziende sanitarie ferraresi.

“Data l’attenzione crescente sul tema della sanità e la continua tensione di risorse, l’acquisizione di competenze manageriali da parte dei professionisti che potranno ricoprire il ruolo di direttori di strutture, costituisce un aspetto fondamentale per innovare i modelli organizzativi. La formazione universitaria, basata sulla ricerca, è un motore di innovazione e crescita personale e professionale; per cui, forti dell’efficacia delle precedenti edizioni, continuiamo a mettere a disposizione le conoscenze di ricerca per la formazione dei professionisti”, afferma la Professoressa Emidia Vagnoni dell’Università di Ferrara, Direttrice dei due percorsi formativi.

Nel corso degli anni, queste iniziative hanno formato centinaia di professioniste/i provenienti da tutta Italia. Anche per le edizioni appena avviate, i cinquanta partecipanti iscritti, provenienti da diverse realtà locali, regionali e nazionali, potranno contare su un’offerta didattica strutturata in lezioni in aula, tirocini sul campo e attività di gruppo. L’eterogeneità delle esperienze e competenze dei corsisti sarà valorizzata per favorire la costruzione di conoscenze condivise e multidisciplinari.