First Lego League all’Università di Firenze, piccoli ingegneri robotici si sfidano per risolvere problemi 'sottomarini'

Piccoli ingegneri robotici crescono e si sfidano all’Università di Firenze. Il Campus Morgagni (ore 9 – viale Morgagni 44) ospita sabato 22 febbraio la qualificazione regionale per il centro Italia di FIRST® LEGO® League Challenge: una competizione mondiale per qualificazioni successive di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni.

La qualificazione è organizzata dalla Scuola di Ingegneria, in qualità di partner regionale della Scuola di Robotica di Genova. Vedrà i ragazzi impegnati a progettare, costruire e programmare robot autonomi, applicandoli a problemi reali di carattere ecologico, economico, sociale.

Quest’anno la sfida si chiama SUBMERGED℠ , un'avventura sottomarina che invita le squadre a esplorare gli ecosistemi oceanici e affrontare sfide legate alla scienza e alla tecnologia sotto la superficie del mare. I team lavoreranno su progetti innovativi volti a risolvere criticità legate all’acqua e all’ambiente marino.

FIRST® LEGO® League nasce nel 1998 dalla collaborazione tra LEGO® e FIRST® (acronimo dell'Associazione americana For Inspiration and Recognition of Science and Technology, ovvero “Per l'ispirazione e la valorizzazione di Scienza e Tecnologia”). Per mettere sullo stesso piano concorrenti di età differenti, i promotori della manifestazione hanno pensato di proporre a tutti i partecipanti l'uso esclusivo dei materiali LEGO® per la realizzazione dei robot.

La sfida è uguale in tutto il mondo. Per l’Italia, la competizione parte da una fase di qualificazioni regionali per proseguire in quella nazionale che fornisce l'accesso alle manifestazioni internazionali.