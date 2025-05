Palermo, al via “The Week of the Florio”: un ricco calendario di iniziative culturali in occasione dell’edizione numero 109 della Targa Florio

Al via “The Week of the Florio”, l’evento culturale organizzato dall’Università degli Studi di Palermo in occasione della 109ª edizione della storica gara automobilistica Targa Florio.

La manifestazione culturale si svolgerà dal 5 al 10 maggio e rappresenta un’occasione unica per approfondire l’aspetto storico, artistico e culturale che affianca la tradizionale competizione sportiva.

Il cuore pulsante di questa settimana sarà il campus di viale delle Scienze, che fungerà da quartier generale della competizione automobilistica, dall’8 al 10 maggio, ma che sarà anche il palcoscenico del ricco calendario di appuntamenti culturali e formativi.

Si parte lunedì 5 maggio. Alle ore 9:30, presso il dipartimento di Ingegneria, si terrà l’incontro “I Florio e le grandi famiglie nella letteratura”, con la professoressa Clotilde Bertoni che dialogherà con la scrittrice Stefania Auci; alle ore 10:30, all’Aula Magna di Architettura, si approfondirà l’impatto artistico che ha avuto lo stile Liberty in Sicilia con “I Florio e l’architettura”.

Il programma proseguirà con numerosi altri appuntamenti, totalmente gratuiti, tra cui una visita guidata nei luoghi dei Florio, un workshop dal titolo “Dal tonno al Marsala per un’economia sostenibile” e una giornata dedicata alla sicurezza stradale con un corso di guida sicura organizzato da ACI. L’evento si configura come un ponte tra passato e presente, per celebrare l’eredità della famiglia Florio e il ruolo centrale della Sicilia nel panorama motoristico internazionale.

La 109ª edizione della Targa Florio - presentata in collaborazione tra UniPA, ACI Palermo e ACI Sport, con il sostegno della Regione Siciliana - vedrà la partecipazione di numerosi piloti e costruttori, con gare valide per diversi campionati italiani e regionali, trasmesse su ACI Sport TV e RAI Sport.

A partire dall’8 maggio al campus di viale delle Scienze si svolgeranno le verifiche tecniche e sportive, le cerimonie di partenza e di premiazione e sarà possibile vivere da vicino il dietro le quinte della gara, grazie anche alla presenza di oltre 100 studenti volontari impegnati nelle varie fasi dell’evento.

Il programma

5 maggio

ORE 09:30 I Florio e le grandi famiglie nella letteratura

Clotilde Bertoni conversa con Stefania Auci

Ingegneria | Ed. 7 | viale delle Scienze

ORE 10:30 I Florio e l’architettura

Aula magna Margherita De Simone | Ed. 14 | viale delle Scienze

6 maggio

ORE 10:00 Dal tonno al Marsala per un’economia sostenibile

Aula Magna G.P. Ballatore | Ed. 4 | viale delle Scienze

ORE 10:30 La Storia della Targa Florio

Salvatore Requirez

Aula Capitò Ingegneria | Ed. 7 | viale delle Scienze

ORE 11:30 Visita al Villino Florio all’Olivuzza

Con Ettore Sessa

Viale Regina Margerita | Palermo

Ingresso su prenotazione

7 maggio

ORE 09:30 Gestione sportiva del Rally

Aula Capitò Ingegneria | Ed.7 | viale delle Scienze

ORE 14:30 Sicurezza stradale – Sara Safe Factor

Aula Capitò Ingegneria | Ed.7 | viale delle Scienze

8 maggio

ORE 10:30 In strada ed in pista vincono le regole - Sara Safe Factor

Andrea Montermini, pilota di Formula 1, conversa con gli studenti delle scuole secondarie di II grado

Aula Magna Ingegneria | Ed. 7 | viale delle Scienze

ORE 12:00 Presentazione del libro “Il Liberty nella Sicilia dei Florio”

Con Francesco Melia e Gaetano Palazzolo - Modera Stefania Auci

Aula Capitò Ingegneria | Ed.7 | viale delle Scienze

ORE 18:00 Cerimonia di partenza

Palco Autorità | piazza Verdi | Palermo

9 maggio

ORE 09:00 Partenza

Ingegneria | viale delle Scienze

ORE 18:00 Reading al tramonto

Orto Botanico | via Lincoln n. 2 | Palermo

Ingresso su prenotazione

10 maggio

ORE 12:30 Premiazione

Ingegneria | Ed.7 | viale delle Scienze

Per consultare il programma completo www.unipa.it.