UniBg e Ambasciata Indiana: nuovo accordo per l'istituzione della ICCR Chair of Indian Studies

“L'accordo con l'Ambasciata Indiana e l'istituzione della ICCR Chair of Indian Studies – spiega il Rettore, prof. Sergio Cavalieri – segnano un significativo passo avanti nel percorso di internazionalizzazione dell’Ateneo. L’obiettivo è arricchire le opportunità formative con prospettive sempre più globali, incentivare nuove collaborazioni di ricerca e promuovere un ambiente accademico multiculturale. Questa cooperazione favorirà la mobilità di studenti e docenti tra UniBg e le università indiane, rafforzando il legame tra le due comunità accademiche. Avere una visione che comprenda l'India è fondamentale per i futuri laureati, poiché significa aprirsi a una delle economie emergenti più dinamiche al mondo, ricca di cultura, innovazione e opportunità professionali a livello globale”.

L'iniziativa si inserisce in una strategia più ampia, volta a rafforzare le collaborazioni di UniBg con istituzioni accademiche asiatiche. Questo percorso comprende un ciclo di 15 conferenze sui rapporti tra Europa e Asia, sostenuto dalla Eurasian Foundation.

L’accordo si tradurrà nella presenza a Bergamo di un docente proveniente da un'università indiana, selezionato all'interno di una rosa proposta dall'Indian Council for Cultural Relations (ICCR). La selezione del docente avverrà sulla base delle esigenze didattiche e di ricerca specifiche dell'Università, con il coinvolgimento dei dipartimenti, le cui manifestazioni di interesse contribuiranno a orientare la richiesta al ICCR. Per studenti e ricercatori sarà un’opportunità unica per avvicinarsi agli studi indiani con un approccio diretto e qualificato.

Parallelamente, il Rettore Cavalieri prenderà parte alla missione CRUI a New Delhi nel mese di aprile, nell'ambito del Forum tra rettori italiani e indiani, un evento promosso dai Ministri Bernini e Tajani. Durante il Forum verranno affrontati temi di reciproco interesse tra i due Paesi, tra cui Industria 4.0, Transizione energetica, Infrastrutture e trasporti, Aerospazio e Sicurezza, Innovazione e Start-up.