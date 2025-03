Università di Firenze, ultimi giorni per iscriversi al Career Day di lunedì 31 marzo

Ultimi giorni per iscriversi al Career Day dell’Università di Firenze, il principale evento annuale di placement in programma lunedì 31 marzo, straordinaria occasione offerta a studentesse e studenti dell’Ateneo per incontrare il mondo del lavoro (ore 9-17.30 Campus Morgagni A – viale Morgagni, 44).

Sono 105 le imprese, studi professionali e cooperative che partecipano alla fiera del lavoro, con 350 posizioni aperte per lavoro o tirocinio nei campi disciplinari più diversi, dalle scienze al diritto, dalle lingue all’architettura, dall’ingegneria all’economia e alla statistica. Ma anche nei settori politico-sociale e della sicurezza, della psicologia, dell’insegnamento e delle materie letterarie, senza dimenticare la medicina, la biologia e la chimica farmaceutica, l’agraria e la geologia.

Al Career Day possono partecipare studenti, neolaureati, dottorandi e dottori di ricerca, oltre a iscritti o titolari di master e scuole di specializzazione provenienti da tutte le Scuole dell’Ateneo fiorentino.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo (compreso) su www.unifi.it : sarà possibile incontrare ed effettuare colloqui con le imprese per le posizioni disponibili Durante la giornata, molte aziende avranno l’occasione di fare brevi presentazioni per illustrare quali competenze e professionalità siano richieste sul mercato del lavoro.