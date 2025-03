Università di Firenze, ambienti di apprendimento innovativi e intelligenza artificiale

L'impegno dell’ateneo per l’educazione digitale nel programma nazionale ALMA finanziato con PNRR – Next Generation EU

Metodologie e tecnologie didattiche innovative entrano nelle aule universitarie con nuovi prodotti formativi, coniugando qualità dei contenuti e ricerca sull'uso di applicativi emergenti, compresa l'intelligenza artificiale. Su questi temi, nel corso di una conferenza stampa in programma presso il rettorato alle 12.30 di venerdì 7 marzo, la rettrice Alessandra Petrucci e la delegata all’Innovazione didattica Maria Ranieri presenteranno il contributo dell’Università di Firenze nell’ambito del progetto Advanced Learning Multimedia Alliance for Inclusive Academic Innovation (ALMA): un Digital Education Hub, inserito nella Missione 4 “Istruzione e ricerca” del PNRR – Next Generation EU. Le attività targate Unifi interesseranno docenti, personale tecnico amministrativo e studenti di tredici università italiane.