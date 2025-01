UniTn, pronto al lancio il nuovo sito dell'Ateneo di Trento

Un portale tutto nuovo, costruito attorno a un’idea: rimettere al centro le persone, le loro richieste, i loro interessi. Questa è la filosofia che ha portato l’Università di Trento a ripensare il modo in cui interagisce con la propria comunità studentesca e accademica, con il personale ma anche con la cittadinanza, le imprese, le istituzioni e tutte le realtà esterne che sempre più cercano un dialogo con il mondo dell’università e della ricerca. È il cambio di prospettiva la novità più importante di Unitn.it, sito che ha subito una trasformazione radicale. Con oltre 2,4 milioni di accessi nel solo 2024 e 190 eventi pubblicizzati in media ogni mese, il portale è infatti da sempre una vetrina di ciò che offre l’Ateneo.

Il menu principale è organizzato in cinque macro aree: studiare, ricerca, terza missione, internazionale e ateneo. Il sito dà visibilità agli oltre 78 percorsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico, a cui si aggiungono quelli di dottorato, i master e le scuole di specializzazione, anche con tutte le informazioni di carattere amministrativo; nella sezione “Ricerca” si raccontano i progetti attivi in UniTrento e fornisce tutte le indicazioni necessarie a chi opera o intende operare in quell’ambito. L’impegno crescente dell’Ateneo per la disseminazione, il public engagement e la scienza aperta è raccontato nell’area ‘Terza missione’ che presenta le varie attività che sono rivolte al territorio e che trattano temi come sostenibilità, inclusione, salute e benessere. L’area “Internazionale” presenta le opportunità per studiare all’estero e per scegliere invece UniTrento come destinazione da altri Paesi, con approfondimenti dedicati alla cooperazione allo sviluppo e alle collaborazioni internazionali. “Ateneo” contiene, infine, i dati istituzionali e presenta con la presentazione di dipartimenti e centri, l’organizzazione e le sedi. Una sezione “Equità, diversità e inclusione” conterrà tutte le informazioni sulle azioni messe in campo da UniTrento per garantire un ambiente di studio e lavoro ideale a tutte le componenti della comunità accademica.

"Il mondo universitario - sottolinea il direttore generale Alex Pellacani - è in trasformazione e sono numerose le novità che nei prossimi anni riguarderanno in particolare la comunità studentesca. L’invecchiamento demografico, i mutamenti nella struttura sociale, l’aumento della competizione con gli atenei telematici impongono alle università di ripensare le proprie strategie di comunicazione per rendersi più riconoscibili in un contesto sempre più sfidante. Il nuovo sito Unitn.it va proprio in questa direzione. Vogliamo mettere al centro le persone, l’esperienza utente, dando visibilità all’offerta formativa e ai servizi, in linea con una nuova sensibilità che oggi caratterizza il modo di porsi di UniTrento".