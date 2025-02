Università Firenze, otto team in finale per il programma 'Impresa Campus'

Appuntamento mercoledì 5 marzo in Aula Magna in collaborazione con Fondazione per la ricerca e l’innovazione e il sostegno di Fondazione CR Firenze

Molecole fluorescenti per guidare la chirurgia oncologica, dispositivi in grado di monitorare il benessere degli animali negli allevamenti e fumetti dedicati alla divulgazione scientifica e storico-culturale. Sono alcune delle idee di impresa che otto team universitari dell'Università di Firenze (laureandi, laureati, assegnisti, dottorandi e giovani ricercatori) presenteranno mercoledì 5 marzo (Aula magna, piazza San Marco 4 – ore 10) per contendersi la vittoria della diciottesima edizione di “Impresa Campus Unifi”, il percorso di formazione per la cultura d’impresa giovanile realizzato dal Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incubatore Universitario.

Il programma è stato realizzato in collaborazione con Fondazione per la ricerca e l’innovazione, si avvale del sostegno di Fondazione CR Firenze e del supporto di Manageritalia Toscana. Durante la mattinata i gruppi racconteranno il progetto che hanno sviluppato durante il programma di formazione. Le migliori idee di business saranno premiate al termine dell’evento.

Ad aprire l’evento con i loro i saluti saranno Marco Pierini, prorettore al trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale dell’Ateneo fiorentino; Alessandra Nardini, assessora a università e ricerca e formazione professionale della Regione Toscana; Jacopo Vicini, assessore a sviluppo economico, turismo, fiere e congressi del Comune di Firenze; Giuseppe Salvini, segretario generale di Camera di Commercio Firenze; Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione CR Firenze; Marco Zuffanelli, presidente di Manageritalia Toscana.